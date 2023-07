VIDEO: "Justicieros" preparan trampa a ladrón y lo tunden a golpes por tratar de robar una moto

La delincuencia está a la orden del día, no solo en México. En la mayoría de países, por seguros que parezcan, se han registrado casos de hurto y ataques con armas de fuego al menos alguna vez. Gracias a las redes sociales, actualmente es más fácil denunciar los crímenes que ocurren, mismos que quedan registrados en cámaras de seguridad de vecindarios o en dispositivos móviles.

Por otro lado, la justicia por propia mano y la legítima defensa se han convertido en una práctica recurrente por parte de la ciudadanía, en virtud de que las autoridades no proporcionan las medidas pertinentes para garantizar el derecho al acceso a la justicia, o no las llevan en tiempo y forma. Ante el hartazgo de la inseguridad en las calles, los vecinos han tenido que ingeniárselas para proteger a sus familias y comercios de los maleantes que los asechan.

En las últimas horas, un video de ha dado la vuelta a las redes sociales, pues por un lado ha levantado una ola de comentarios apoyando los hechos, mientras que por otro, internautas los cuestionan. Se trata de un clip compartido por el periodista, Eduardo Menoni, en el que se observa a un grupo de personas linchar a un presunto ladrón. De acuerdo con el comunicador, supuestamente los conductores y vecinos de la colonia ya lo tenían en la mira, por lo que le tendieron una trampa para capturarlo y darle su merecido: "Le dieron su respectiva paloterapia, ¿apoyas este accionar en contra de los delincuentes?", se lee en el tuit.

Las reacciones a favor y en contra de los hechos no se hicieron esperar: "La verdad ni, porque estamos en el boarding line de la anarquía. Insisto, hay que ejecutar la ley aunque se lenta"; "Excelente, ya tiene la lección aprendida"; "Que buenos son los finales felices"; "No lo apruebo, pero lo entiendo"; "Creo que fue cascoterapia. Muy efectiva, veo que funciona", se puede leer en la publicación que hasta el momento suma más de 16 mil "me gusta".

"Justicieros": ¿qué es un linchamiento?

Un linchamiento es la ejecución tumultuaria y sin proceso legal de un sospechoso, con la intención de aplicar justicia por mano propia. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las expresiones de violencia colectiva o linchamientos ilustran la falta de capacidades del Estado, para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el control sobre el territorio, garantizando la aplicación de la ley y la seguridad de la población.

Estas prácticas no ocurren exclusivamente en el medio rural, sino también en zonas netamente urbanas, las entidades con mayor incidencia de casos de linchamiento son: Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Ciudad de México.

¿Exceso de justicia por propia mano?

En la última semana, también se hizo viral una historia sobre un adulto mayor que actuó en legítima defensa antes un intento de robo. Los hechos sucedieron en Argentina, donde un sujeto trato de hurtar objetos de valor, dinero y la camioneta de una pareja de personas de la tercera edad. Como la camioneta no arrancó, el joven ratero preguntó al dueño cómo se prendía.

En ese momento, el adulto mayor sacó un arma y disparó contra el ladrón. De inmediato autoridades y paramédicos llegaron al lugar donde ocurrieron los hechos para tomar declaraciones y desplazar al joven a un hospital. Según medios locales, éste logró sobrevivir y permanece en la clínica médica, en tanto que la pareja no recibió castigo alguno al haber intentado protegerse.

