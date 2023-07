IMÁGENES FUERTES: motociclista pierde el control, choca contra un poste y muere al instante

Los accidentes viales suelen ocurrir cuando existe falta de precaución al volante, ya sea por alguna distracción o imprudencia, algunos conductores se ven involucrados en percances que van desde heridos hasta personas que perdieron la vida. Fue así como las cámaras de vigilancia captaron un fatal accidente que dejó como saldo una persona sin vida sobre una vía rápida en Saltillo, Coahuila.

IMÁGENES FUERTES: así chocó el motociclista contra un poste

Las imágenes del brutal accidente fueron difundidas a través de la cuenta de Twitter @nSaltillo, en ellas se puede ver la avenida Andaluz ubicada en la colonia Andalucía, al fondo transita una camioneta, la cual es el único automotor en el lugar, a una velocidad moderada pisa el freno para finalmente dar una vuelta en "U" y continuar su trayecto.

Justo cuando está por terminar de dar la vuelta se aparece un motociclista a máxima velocidad quien se impacta con el costado frontal derecho del vehículo, lo cual basta para arrojar al conductor de la motociclista, junto con su vehículo varios metros más adelante hasta que debido al mismo impulso, se impacta contra un poste de luz.

En el video se puede ver cómo después de derrapar, el motociclista salió proyectado e incluso movió el poste de luz a tal grado que se cayeron algunas partes desde la parte más alta. La camioneta con la que chocó el motociclista procedió a estacionarse para deslindar responsabilidades del fatal accidente en el que perdió el control el "biker", terminó golpeándose contra una luminaria y falleció.

Fatal accidente en el que murió un motociclista divide opiniones

A través de redes sociales, internautas realizaron algunos comentarios sobre lo ocurrido e iniciaron un debate sobre quién fue el verdadero responsable de este accidente que cobró una vida. La mayoría de los usuarios coincidieron en que el conductor de la camioneta iba manejando de forma normal: "La verdad aquí se aprecia qué el camión giró bien... y el que venía a exceso de velocidad era la moto además no traía casco.. Así que el camión es libre de culpa" señaló un usuario.

El casco que usaba el motociclista no contaba con las condiciones de seguridad. | FOTO: Twitter @alexvaldezmx

Mientras que otros también refirieron que aparentemente no traía casco, aunque una imagen publicada por otro internauta muestra el supuesto casco, el cual no cumple con las condiciones de seguridad para proteger al motociclista, ya que su diseño y materiales no lo hacen apto para proteger a los motociclistas en caso de accidentes.

En este sentido, fue el exceso de velocidad lo que provocó que el accidente resultara fatal, aunque hubo quienes señalaron que este tipo de camionetas se han visto involucradas en otro tipo de choques, en esta ocasión, la unidad viajaba con precaución y a una velocidad moderada.

