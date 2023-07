AMLO reprueba los espectaculares a favor de las "corcholatas" de Morena

El presidente López Obrador reprobó este martes el uso de espectaculares por parte de las “corcholatas” presidenciales de su movimiento, para promocionar su imagen porque, “no es correcto y ya no funciona”, ya que rechazó el empleo de recursos públicos para contratarlos y cuestionó la intención que tienen actores privados para financiarlos. En la mañanera en Palacio Nacional ironizó que, si fuera por la contratación de espectaculares, “ya hubiera levantado en las encuestas Xóchitl Gálvez", a quien él señala como la elegida de “la mafia del poder” para ser la candidata presidencial de la oposición.

“Todo eso ya se agotó, ya no funciona. Y entonces, qué bien que tú tratas este tema y ojalá y todos lo tomen en cuenta. Además el uso del dinero, de dónde, ahora sí que de parte de quién y a cambio de qué. El caso de Xóchitl, pues ya sabemos, para qué quieren a Xóchitl, para seguir saqueando, para seguir robando”, dijo.

El mandatario federal fue cuestionado qué opina de que uno de los aspirantes presidenciales de Morena, Ricardo Monreal, acusa que ha contabilizado más de 700 espectaculares de sus competidores correligionarios, principalmente a favor de Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

“Ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual”

El mandatario puso en duda que las aspirantes de Morena estén contratando directamente esa publicidad. Se le preguntó si cree que realmente el dinero no sale de las "corcholatas". “Puede ser de ellos o puede ser de sus simpatizantes, pero búsquenle ustedes”, respondió. Enfatizó que a la oposición no le han funcionado los espectaculares, pues si eso sirviera Xóchitl ya estaría arriba en las encuestas.

"Si fuese por espectaculares ya hubiese levantado Xóchitl, la última encuesta que vi trae 15 puntos, y vaya que le han apoyado”

Ahí, se lanzó también contra los publicistas de campañas políticas, señalando que “no funcionan”. “No tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos del pueblo de México, no conocen esos publicistas no conocen México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente, les falta recorrer el país, conocer el país, México es un cerco cultural, no es lo mismo Valladolid en Yucatán que Chilpancingo o que Parral, o que San Quintín, son muchos Méxicos, ¿qué van a saber estos?”, dijo.

AMLO criticó los espectaculares a favor de los aspirantes para el 2024

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez