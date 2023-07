Ignacio Mier: AMLO devolvió al pueblo de México la esperanza

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, manifestó que el pueblo de México recobró la esperanza cuando en el 2018 el Presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, gracias a la perseverancia y tenacidad.



Al acudir al Zócalo capitalino invitado por el jefe del ejecutivo, a la conmemoración de los 5 años de la llegada de la Cuarta Transformación del pueblo de México, el diputado por Puebla refirió que gracias a la esperanza del pueblo, se comenzó la lucha contra la corrupción.

Comentó que en este proceso, se establecieron los programas sociales como un derecho constitucional, “que apoya a las personas, a las familias más necesitadas y sobre todo para proteger a los adultos mayores con la pensión universal”.

Mier reconoció los avances durante la administración de López Obrador

FOTO: Especial

Expresó que la transformación llegó justo cuando se perdía la esperanza, porque “surgió un hombre congruente, cercano al pueblo, sensible, honesto y que no paró de luchar durante 30 años; hace apenas 17 años, aquí en Puebla, éramos unos cuantos los que lo seguimos”.



Mier Velazco aseveró que hace 5 años se tenía un panorama distinto; se temía que no se recuperaría el patrimonio de los mexicanos: el petróleo y la electricidad; que seguiría subiendo la gasolina y que el peso continuaría debilitándose; sin embargo, dijo, con la llegada del Presidente López Obrador, llegó también la unión de todos para rescatar a la nación, por lo que hizo un llamado a mantener la unidad en torno al proyecto