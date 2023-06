Los papás de Debanhi Escobar respaldan a Samuel García en la exigencia de destituir al fiscal de Nuevo León

Los papás de Debanhi Escobar se sumaron a la solicitud del gobernador Samuel García para destituir a encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Dolores Bazaldúa y Mario Escobar solicitaron la destitución de todos los elementos de la Fiscalía que no estén preparados para su cargo, esto al asegurar que el feminicidio de su hija no a tendió avances a pesar de la renuncia del exfiscal Gustavo Adolfo Guerrero, quien dijo e cargo el 5 de octubre del 2022.

Mario Escobar en su canal de Youtube aseguró que la Fiscalía local y federal no a tenido avances al no ratificar la muerte de su hija como feminicidio y que por ello no cuentan con una acta de defunción.

El gobernador vino a la Ciudad de México para solicitar la intervención del Congreso. FOTO: Archivo.

Además, detalló que en la entidad existen muchos casos de feminicidios, crímenes, desapariciones y muchos delitos que no se han resuelto y que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Ministerios Pueblos favorecen a sus "amigos, familiares y conocidos", en lugar de hacer justicia a los afectados.

En el vídeo que subió a su canal, también pidieron sancionar al personaje de redes sociales "medio metro" al burlarse de la muerte de Debanhi al subir una foto donde aparentemente está ahogado en una pista, y mencionado que es el nuevo paso de Debanhi.

El padre de la joven ha pedido que haya intervención de las autoridades. FOTO: Archivo.

"Así como lo solicitó el gobernador del estado de Nuevo León, en el congreso allá en México, este tenemos que destituir a todos aquellos servidores públicos que no llenan la silla y que su función está solamente basada en beneficiar a los suyo y manipular la verdad en cuestiones partidistas, digo tantas veces hemos solicitado la renuncia de la señora Griselda Nuñez, de este caso ahora del fiscal en turno y está ocupando la silla y que no ha echo nada, no tanto por el caso de Debanhi, sino por todos los casos que ha surgido en Nuevo León, no solo los feminicidios que no han resuelto y todas las cuestiones que siguen sin resolverse".