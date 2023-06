Samuel García denuncia presencia de hombres armados en Torre Administrativa

El gobernador de Nuevo León, Samuel García denunció en sus redes sociales la presencia de hombres armados que pretendían ingresar a la Torre Administrativa del estado la tarde de este miércoles "nos informan que en este momento, ministeriales armados de la Fiscalía están tratando de ingresar a las instalaciones" publicó en su cuenta de Twitter.

Añadió que "esto ya es un exceso, el Fiscal al servicio del PRIAN de Paco Cienfuegos y de Chefo Salgado no tiene límites y están violentando el marco legal para amedrentar a nuestro Gobierno y a todo Nuevo León". Ante la presunción del hecho, elementos de Fuerza Civil y de la Policía Regia acudieron a la calle Washington en la Colonia Obrera, pero no se ubicó a ningún civil portando un arma de fuego.

El gobernador denunció los hechos en su cuenta de Twitter Foto: Twitter Samuel García

"Le pedimos apoyo a la opinión pública para que este atraco no se consume. Sus fechorías me obligan a exigir formalmente su destitución ante el congreso federal y local" escribió Samuel García en la red social.

Hugo Villarreal: "No hay nada que reportar"

Minutos después el Director Jurídico de la Torres Administrativa, Hugo Villarreal se entrevistó con los elementos policiacos, asegurando que no tenía conocimiento de la ello “no hay nada que reportar, en la torre administrativa no hay nada, todo está en santa paz en la torre administrativa y en el pabellón ciudadano no hay nada”, sentenció y agregó “salimos porque vimos la presencia de Fuerza Civil, y como tenemos a cargo la custodia de los edificios salimos ...no hay nada que reportar ".

La Fiscalía General de Justicia del Estado descarto que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieran este miércoles al inmueble perteneciente al estado, armados y que solo fueron a dejar un oficio.