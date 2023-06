VIDEO: roban una joyería de Tenosique a plena luz del día, se llevaron 300 mil pesos en alhajas

El pasado miércoles 21 de junio, la Joyería Gaby sufrió un atraco a plena luz del día y durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo con el medio local Tabasco Hoy, lo que prometía ser un día tranquilo para los comerciantes de Tenosique, pasó un abrupto escenario de violencia e intimidación. Las víctimas fueron dos hombres que se encontraban en el establecimiento, identificados como: Pablo González y Agner que afortunadamente vivieron para contarlo. Atrapados durante varios minutos de terror, los asaltantes se apoderaron de un jugoso botín de alhajas valuadas en más de 300 mil pesos.

FOTO: Captura de pantalla del video difundido en Twitter

No conformes con haber asaltado la joyería a base de mucha rudeza y amedrentamiento, en medio del caos hirieron a uno de los rehenes. Lo que pasó es que uno de los tres sujetos se fue contra Agner, ocasionándole un daño menor en la pierna. El hombre le disparó a sangre fría cuando la víctima trató de huir para pedir ayuda, se encontraba desesperado y no soportó el lapso en el que estos ladrones robaron "tranquilamente" la tienda. Cada uno cargaba un arma de fuego con las que no dudaron ni en segundo en usar y balear a estas personas. Esto terminó por dejar un rastro de pánico y destrucción a su paso.

Todo pasó en el tranquilo centro de la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco. El cual se vio conmocionado por los estruendosos disparos que resonaron dentro de la joyería Gaby. Este lugar se encuentra localizado en la calle 25, una de las vialidades principales de la zona. Cuando las balas rompieron la tranquilidad, al fondo del establecimiento Agner luchaba contra el intenso dolor causado por la bala que atravesó su pierna.

FOTO: Captura de pantalla del video difundido en Twitter

Roban joyería en plena mañana de un miércoles

Cuando Pablo pudo hablar con los medios de comunicación locales, corroboró lo que se avistó en las cámaras de seguridad de circuito cerrado. El asalto fue alrededor de las 8:30 horas de la mañana, minutos después de haber abierto las puertas al público. Como se puede observar en el video, los tres sujetos irrumpieron en el lugar violentamente. Le apuntaron con las amas que cargaban a las víctimas del establecimiento y sin piedad comenzaron a vaciar las vitrinas.

Luego de acumular un botín de alto valor, la angustia, el miedo y la preocupación se apoderaron de Pablo y Agner. Temían que después del atraco, ellos decidieran terminar con sus vidas. Sin embargo, esto no paso hasta que una de sus víctimas intentó escapar de cautiverio. Aquí fue cuando uno de los sujetos armados detonó su arma en dos ocasiones para parar la huida. El sonido ensordecedor llenó el aire, y una de las balas terminó por derribar a uno de los rehenes.

FOTO: Captura de pantalla del video difundido en Twitter

Aunque la policía pudo llegar al lugar, el sonido de las sirenas se escuchaba aún lejos para las dos víctimas del asalto. Llegó lentamente y en redes sociales se difundió que los ladrones "lograron detener el tiempo", pues la respuesta de las autoridades fue tardía cuando finalmente llegaron a la joyería Gaby. Ellos escaparon con el motín y dejando un camino de sangre y angustia a su paso.

FOTO: Captura de pantalla del video difundido en Twitter

