AMLO: ni el INE o el TEPJF pueden prohibir el proceso interno de Morena

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal Electoral Federal van a prohibir o impedir que Morena y la oposición lleven a cabo sus procesos para elegir a sus coordinadores nacionales, quienes se van a perfilar como los candidatos presidenciales en 2024.

El mandatario dijo que no se puede ganar en la mesa los procesos de elección.

"No creo yo que el INE ni el Tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de los movimientos, del movimiento de transformación y del movimiento conservador, no veo yo que eso sea contrario a la democracia, pienso que la vida pública debe de ser cada vez más pública y hay que dejar de disimular y que no haya tapados, que no haya dedazo, que no haya cargadas, que no haya imposiciones, eso es lo que tiene que cuidarse", dijo.

Aseguró que nada impide que se seleccione a los aspirantes. FOTO: Presidencia.

López Obrador pidió a magistrados y consejeros que dejen al pueblo que decida quienes van a representar a los ciudadanos.

"Entonces, ojalá eso aquí no se vuelva a presentar, que le dejen al pueblo que elija, que respeten a los ciudadanos, por qué las cúpulas van a decidir, la llamada clase política, con sus enjuagues arriba dedican por el pueblo, violando la Constitución, porque la Constitución nos da el derecho a votar y ser votados".

"Pero no querer ganar en la mesa como cuando no querían que yo participara como candidato y me inventaron un delito y me desaforaron porque si yo estaba sujeto a proceso no podía ser yo candidato", recordó.

El mandatario nacional también recordó que "por consigna, los consejeros del INE y magistrados del Tribunal le quitaron las candidaturas a quienes iban a ser el representante de Morena en Guerrero y en Michoacán.

"No puede haber más antidemocracia que eso", reclamó.

Los aspirantes de Morena realizan un recorrido por toda la República. FOTO: Archivo.

Envía AMLO escrito a Corte cuestionando sueldo de ministros: "¿por qué ellos ganan cuatro veces más que el presidente?”

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista enviar hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito formal en el que cuestiona a los ministros sobre “por qué violan” el artículo 127 de la Constitución al cobrar un salario de cuatro veces más que el presidente de la República, con prestaciones de más de 600 mil pesos al mes.

Durante la mañanera de este martes en Palacio Nacional, sin pregunta de por medio, informó que en el escrito lo enviará a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), y apuntó que legalmente los ministros deben de contestarle antes de cinco días hábiles. Confió que el escrito haga reflexionar a los 11 ministros de la Corte en bajarse el sueldo.

“Es que ojalá y ellos tomaran a partir de que no hay fundamento, eso es lo que yo sostengo, que es una violación flagrante a la Constitución, lo que están haciendo, ojalá ellos, que son los jueces, los encargados de cuidar de que no se viole la Constitución, en un acto de sensatez rectifiquen -es de sabios cambiar de opinión- Y resuelvan que van a actuar con austeridad y sobre todo que se va a respetar el artículo 127 para que deje de ser letra muerta”, señaló.

Al ser cuestionado, López Obrador descartó un futuro encuentro con Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, con quien no se ha reunido desde que asumió el cargo a principios del 2023.

“Sí, con la secretaria de Gobernación, y tenemos una actitud de responsabilidades, parte de ellos, acerca de este tema y claro que vamos a seguir actuando de manera respetuosa, pero en esto no podemos coincidir, porque me he quedado pensando cómo conozco de una violación a la Constitución y nada más lo denuncio y no actúo, me estoy convirtiendo en encubridor, en cómplice. Que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible”, va.

Con información de Iván Evair Saldaña.