"La Ley es la ley": Lorenzo Córdova arremete contra AMLO y lo acusa de no aceptar contrapesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que detrás de la decisión de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la segunda parte del "Plan B" de la Reforma Electoral, quien señaló que hay una actitud política, de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Ante esto, Lorenzo Córdova, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) citó las palabras del mandatario en el que "la ley es la ley", esto refiriéndose a que se respete la Constitución mexicana.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el exconsejero presidente, indicó que el Máximo Tribunal ha demostrado que el territorio mexicano se rige en un Estado Constitucional.

Lorenzo Córdova en entrevista con Sergio y Lupita Foto: Daniel Rivera

Al respecto, señaló que cuando una mayoría por muy legítima que sea, no va a ser legítima una mayoría que fue electa en elecciones pulcras, auténticas, como las que organiza el INE; sin embargo, una mayoría en una democracia no puede lo que quiera, mucho menos vulnerar las reglas básicas, de toda discusión parlamentaria en clave democrática, motivo por el que se vino abajo el “Plan B”.

A través de la señal de El Heraldo Media Group, el exfuncionario se dijo preocupado por la forma en que en menos de un mes, al menos tres normas que han sido de una enorme relevancia política para el actual gobierno como la primera parte del Plan B, la reforma que le otorgó a la Sedena el mando de la Guardia Nacional, la segunda parte de la reforma electoral, y posteriormente correrá suerte la Ley de Ciencia y Tecnología que se aprobaron en aquel viernes negro, estén siendo echadas abajo porque no se está revisando el contenido.

“Tiene razón el ministro Pérez Dayán cuando dice que no revisará un contenido de algo que no es ley al no cumplir las reglas básicas”, señaló el exconsejero.