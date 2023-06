Luisa María Alcalde defiende su papel en la Segob: "En esta lucha del feminismo también hay mucha simulación”

Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador que la llamó “profesional, una muy buena servidora pública, con mucha experiencia”, Luisa María Alcalde Luján defendió este viernes su nombramiento como secretaria de Gobernación, señalando que sus críticos “conservadores” son hipócritas porque son los mismos que se dicen feministas.

“En esta lucha del feminismo también hay mucha simulación”, expresó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La funcionaria tomó la palabra a petición de López Obrador, tras ser cuestionado por las críticas al nombramiento en Segob.

“Aunque parezca increíble, pero a veces ayuda, ayudan en este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador donde sólo puedes ubicar a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad”, dijo.

Recordó que los puestos claves en el gabinete presidencial cada vez más son ocupados por mujeres.

"Aquí está Rosa Icela, se discute qué se pone, cómo se viste, cómo se peina, y todo eso ha venido ayudando a avanzar, porque también en esta lucha del feminismo también hay mucha simulación y en marzo salen con el pañolete morado, pero son los mismos que se ponen a discutir que si solamente se tienen espacios para el modelaje”, expuso.

Previamente, el tabasqueño resaltó que Luisa María Alcalde, quien también fue su secretaria del Trabajo, tiene mucha experiencia en el servicio público y es buena funcionaria.

“Es una profesional, una muy buena servidora pública, con mucha experiencia, pero sobre todo sensible, honesta. Cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, del 2000 al 2005, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres, creo que éramos 14 y eran como ocho mujeres y se hizo un buen gobierno. Ahora lo mismo, me siento muy orgulloso porque ya son mayoría mujeres, o están iguales, pero las mujeres son muy responsables, muy trabajadoras, muy sensibles, muy honestas y me ayudan mucho”, resaltó.

Con información de Noemí Gutiérrez, enviada.