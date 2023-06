AMLO: la SCJN se convirtió en el supremo poder conservador y refugio de delincuentes de cuello blanco

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que luego de que se invalidó la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no solo le corrigió la plana al Poder Judicial sino que se convirtió en el “supremo poder conservador” y refugio de delincuentes de cuello blanco.

En conferencia de prensa matutina, afirmó que aunque podría emitir un decreto para limpiar de corrupción al Poder Judicial, en su gobierno se respeta la división y el equilibrio de los poderes.

En el auditorio de la VII Región Militar, afirmó que ya había adelantado que los ministros anularían Plan B en materia electoral.

“Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo, lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder, es como si es Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, magistrados, ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso porque es que un poder intervenga en los procesos internos de otro. Diría seguramente nosotros somos autónomos; somos independientes, y si hay corrupción existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no tiene porqué intervenir el poder Legislativo”, aseveró.

AMLO dijo que la Corte está en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Foto: Especial

“Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era los que dominaban en México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, en el Legislativo esa minoría está encumbrando al Poder Judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador. ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país”.

El presidente López Obrador reiteró que enviará una iniciativa para que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros.

“Para tener jueces, magistrados y ministros que actúen con integridad, con rectitud, que defiendan y protejan al pueblo, que no estén al servicio de la delincuencia del cuello blanco. Eso es lo mejor”, apuntó.

Apuntó que tampoco quiere darles motivo para sus campañas en contra de su gobierno, “porque ya ven como son de hipócritas, se rasgan las vestiduras”.

AMLO: "Ya no engañan a nadie"

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, “son unos reverendos hipócritas” los exconsejeros electorales, exmagistrados del Tribunal Electoral que se agruparon para apoyar a la oposición en organizar sus elecciones primarias que definirá a su candidato presidencial de 2024; sin embargo, dijo que “ya no engañan a nadie”.

Durante la mañanera, criticó el “comité ciudadano” que apoyará a la oposición, entre ellos, intelectuales y exárbitros electorales, como el expresidente del IFE, hoy Instituto Nacional Electoral, Leonardo Valdés Zurita.

“Son unos reverendos hipócritas, pero ya no engañan a nadie, ya es otra cosa”, dijo.

También calificó a los exconsejeros y magistrados electorales que ayudarán a la alianza Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, de “ser simuladores del tiempo en que se hablaba de que había democracia en México cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría”.

“Entonces, todos ellos eran simuladores, farsantes, ya para decirlo con claridad, entonces, no me extraña que ahora se agrupen y faltan todavía, son muchos, Krauze no da la cara, pero manda a Sheridan; Aguilar Camín, quien sabe a quién mandó ahí en el grupo".

Con información de Iván Evair Saldaña-