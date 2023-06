¿De qué hablaron AMLO y las "corcholatas" de Morena durante su reunión en la CDMX?

Recientemente se generó una fuerte polémica tras la reunión que organizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con diversas personalidades de Morena, donde señaló que citó a los funcionarios fuera de Palacio Nacional para no levantar ningún tipo de rumor o suspicacia.

Al respecto dijo que no podía dar muchos detalles sobre lo que hablaron, por lo que precisamente realizó esta reunión privada en un lugar fuera de Palacio Nacional por la noche de este lunes 5 de junio; eligieron un restaurante en el Centro Histórico de CDMX cerca de Templo Mayor dentro de la librería Porrúa.

"Los invité a cenar aunque pagamos todos, para hacerlo después de las 8 de la noche, y no aquí (Palacio Nacional) sino en un restaurante cerca, en el Templo Mayor, en un café, restaurante de la librería Porrúa…no puedo hablar mucho de eso, por eso los invité a cenar", declaró al respecto AMLO.

Tuvo una reunión con distintos funcionarios. FOTO: Especial

¿De qué hablaron los funcionarios?

Respecto a sus declaraciones, dijo que la finalidad de dicha reunión fue para felicitar a Delfina Gómez por su triunfo en el Estado de México tras las Elecciones estatales del Estado de México de 2023; a la cena también acudieron figuras como Mario Delgado, Citlalli Hernández y la actual Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheimbaum.

En total estuvieron presentes 29 personas que hablaron sobre el panorama político del país, además de la intención de seguir manteniendo la comunicación y el lazo que los une con el partido político; dijo también que habían asistido gobernadoras y gobernadores excepto Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí.

“Nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones, vamos muy bien, estamos bien y de buenas", explicó el mandatario.

López Obrador también aclaró que no iba a dedicar la mañanera para hablar de la jornada electoral reciente en el EDOMEX, recordando su compromiso de no participar de ninguna forma en este proceso, pues quiere cuidar el hecho de no tener inclinación a favor de nadie.