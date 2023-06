"Ando buscando al tonto que les crea": la mofa de AMLO al método para elegir al candidato opositor en el 2024

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente López Obrador se burló este viernes de que la alianza opositora “Va por México”, que conforman el PAN, PRI y PRD, formó un comité electoral ciudadano para organizar las elecciones internas para elegir a su candidato presidencial rumbo al 2024.

En la Conferencia Mañanera, dijo que la iniciativa de la oposición es buena para la democracia del país, porque "le quita las máscaras a los intelectuales, escritores y ciudadanos que se dicen críticos e imparciales, cuando en realidad son varones del dinero en México”.

“Acabo de ver de que ya formaron con un grupo de estos escritores, intelectuales, Sheridan de Letras Libres, Aguayo, un comité para opinar, porque son sabiondos y expertos. Ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador, ya se autonombraron con ese propósito.

"Claro, no es tan espontáneo esto. No, porque ando buscando al tonto que les crea de que entre ellos se organizaron, no. Ahí están los jefes del bloque conservador que fueron los que lo congregaron con ese propósito, pero qué bueno, porque cómo engañaban”