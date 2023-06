Marath Bolaños podrá resolver el conflicto minero que Luisa María Alcalde no pudo, asegura AMLO

El presidente López Obrador reveló este jueves que la exsecretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde no tenía buena relación con el líder minero y senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, lo que ha dificultado a resolver protestas de trabajadores de ese sector como el de Cananea. Sin embargo, confió que el nuevo titular de la Secretaría, Marath Bolaños logre una nueva etapa “de conciliación”.

“Siempre he insistido en el acuerdo y ahora que está Marath en la Secretaría del Trabajo se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo, no era buena la relación entre Napoleón y Luisa María. Yo se lo digo, ahora que se da el cambio puede buscarse el acercamiento, es que no deja de haber intereses cupulares por como era la relación antes, los líderes sindicales vivían en hermandad, comían en el mismo plato con los empresarios”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

La prensa cuestionó la razón de la mala relación entre la hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y el senador morenista. “Pues no se entendieron bien, no se entendieron, son cuestiones de criterio. Éste es un gobierno de mujeres y de hombres libres”, respondió el mandatario, rememorando las diferencias que hubo entre los integrantes del gabinete del presidente Benito Juárez.

López Obrador dijo que ahora pedirá a Marath Bolaños el buscar la conciliación en las demandas que tienen los trabajadores mineros en el país, bajo una nueva relación con Gómez Urrutia.

“Ahora Luisa María, que es muy profesional va a ayudar, va a intervenir para que se concilie y de manera directa Marath, que es un agente con muchas convicciones, no tiene nada que ver con los antiguos secretarios del Trabajo, estos que estaban al servicio de los mandamás. Ahora no, Marath Bolaños es recto y no es empleo de potentados”

AMLO confía en que Marath Bolaños pueda conciliar con el sector minero

FOTO: Archivo

AMLO: Los empresarios han cambiado

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ahora los empresarios mexicanos tienen una nueva actitud, a diferencia de lo que pasó en el periodo neoliberal en donde imperaba la corrupción. Señaló que antes de fallecer, el empresario Alberto Bailleres le externó que quería apoyar en esta nueva etapa.

“El finado Alberto Bailleres, antes de fallecer me buscó para decirme yo quiero ayudar en esta nueva etapa porque creo en lo que está haciendo y no era esa su postura antes. Pero ya con el paso del tiempo mantuvo con nosotros una actitud con mucho respeto”, comentó.

“Incluso cuando ya estaba más enfermo, me vino hablar para decirme que iba a llevar a cabo la entrega de sus empresas, en los consejos de administración de sus empresas iba a quedar su hijo, Alejandro, y que me lo encargaba, en el sentido de que quería que se mantuviesen sus empresas, que no fracasaron. Y bueno, tengo información de qué Alejandro ha hecho bien las cosas”, abundó.

El presidente López Obrador indicó que “así les puedo hablar de Carlos Slim, que ha actuado de manera institucional”. Atribuyó el cambio a que en su gobierno no se permite la corrupción y hay autolimitación. “Y si lo queremos ver con mucha objetividad, pues circunstancias, si ya no se permiten abusos, contratos leoninos, si no se permite corrupción, pues entonces todo mundo se autolimita. Pero si en el Gobierno se da motivo, se abren las puertas a la corrupción como sucedía, pues impera la ambición, se despierta el apetito, pero sí se dice ya no es así. Ahora hay que pagarle buenos sueldos a los trabajadores, ahora hay que hacer realidad el reparto de utilidades, como es el caso de la minería”, finalizó.

AMLO asegura que la actitud de los empresarios ha cambiado durante su administración

FOTO: Archivo

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña