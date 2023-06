El indignante caso de una perrita que fue abusada sexualmente, los supuestos dueños negaron que fuera suya

En días recientes se dio a conocer un caso sumamente indignante de maltrato animal en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Un hombre identificado como Sergio "N" arrojó al perrito "Scooby" a un cazo con aceite hirviendo cuando acudió a una carnicería a amenazar al dueño. Las crudas imágenes se difundieron de inmediato y causaron una fuerte indignación en miles de personas por la forma tan atroz en que el sujeto acabó con la vida de un ser indefenso.

A pocos días de este hecho, se dio a conocer otro caso de maltrato animal, pero en esta ocasión se trata de un abuso sexual ejercido en contra de una perrita en la calle Florida, colonia Playas de San Juan, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Los hechos los dio a conocer través de Facebook Lucia Cortes, una joven que se percató de la condición de la perrita y que decidió actuar para evitar que siguiera siendo víctima de abuso sexual.

El indignante caso de abuso sexual a una perrita en Ecatepec

Lucia habló con El Heraldo Digital sobre el indignante caso del que fue testigo: "La primera vez que vi a la perrita fue el 22 de mayo, ya estaba lastimada, pero no exceso. Yo le pregunté a la hija de una vecina que si era de ella y la niña me dijo que sí" y señaló que sólo se limitó a sugerirles que la llevaran al veterinario porque la perrita se veía bastante mal".

La perrita presenta severas lesiones en sus genitales. | FOTO: FB

Pasaron los días y la joven dejó de saber lo que ocurría con la perrita, hasta que el pasado lunes 29 de mayo, cuando se encontraba barriendo la calle se percató de que la perrita nuevamente estaba cerca: "Volví a ver a la perrita echada en la banqueta y cuando me le acerqué ya me di cuenta que estaba muy mal, peor de cuando la vi por primera vez". Fue entonces que decidió hablar con la mamá de la niña y le reclamó por las condiciones en que se encontraba a lo que su vecina negó que fuera de ellos y que además no tienen tiempo de llevarla al veterinario.

Y es que la perrita estaba totalmente desangrada en la parte de sus genitales y sangraba mucho, además de que estaba desnutrida. Asimismo, en Facebook aclaró que cuando les comentó a los supuestos dueños que interpondría una denuncia contra quien resulte responsable del maltrato a la perrita, finalmente accedieron a que se quedara con ella.

¿Cuál es el estado de salud de la perrita?

Fue el martes pasado cuando Lucia se acercó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para interponer la denuncia correspondiente e iniciar la carpeta de investigación y ese mismo día, la fundación Toby, la cual se encarga de rescatar y dar en adopción animales que fueron víctimas de maltrato enviaron un vehículo para llevarse a la perrita y trasladarlo a un hospital veterinario en la alcaldía Lindavista de acuerdo con lo referido por Lucia.

En su cuenta de Twitter, la fundación compartió un video en el comparten el momento en que Lucia les entrega a la perrita, sin embargo, no han publicado actualizaciones del caso, aunque este viernes le dijeron a Lucia que la perrita está bien y que continúan realizándole estudios sin dar más detalles de su diagnóstico, por lo que se mantiene en espera de evidencia de la perrita que rescató y al mismo tiempo, espera que las autoridades den con los responsables y que el caso no quede impune.