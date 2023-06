Toman conciencia de salud mental y emocional de adultos mayores en UANL

De acuerdo con datos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la depresión se presenta en el ocho por ciento de la población adulta mayor en general.

Sin embargo, lo más complicado en este grupo de personas es que los síntomas no se detectan fácilmente, porque coinciden o se confunden con otros problemas de salud por los que atraviesa el adulto mayor.

Ante este escenario, la maestra de la UANL Laura Castillo de León exhortó a la sociedad, cuidadores y a las familias a acompañar a las personas de la tercera edad en esta etapa de la vida.

“La salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en todas las edades, ya que a veces pensamos que solo los más jóvenes necesitan ayuda en una situaciónasí. Hay que dedicar tiempo para estar con los adultos mayores y a sus necesidades, porque al final ellos les dieron la vida a sus hijos y considero que en esta etapa se les debe regresar todo eso que dieron en su momento”, puntualizó.

48.9% de las personas mayores consideran que son poco o nada valoradas.

42.7% de las personas mayores consideran que son una carga para su familia.

1.1% de las personas mayores consideran que su experiencia es poco valorada por su familia.

Fuente: Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM)

Otro dato relevante es que más de un 20 por ciento de las personas que rebasan los 60 años de edad sufre algún trastorno mental o neuronal. La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en este grupo de edad.

“Hay que saber que la depresión se siente, porque algo duele. Una forma de detectarla es que el adulto no se levanta de la cama o se levanta, pero con muy poco ánimo, no quiere asearse o arreglarse, no quiere salir, y esto es un foco de atención”, detalló Castillo de León.

La especialista de la Dirección de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la UANL también alertó que las personas de la tercera edad son vulnerables al maltrato físico, sexual, psicológico y económico. Uno de cada 10 adultos sufre de este maltrato.

Laura Castillo de León hizo un llamado a este grupo de edad para decirle que la vida no se acaba cuando se llega a la vejez o hay una jubilación del trabajo, sino que sigue, pero de una manera diferente.

En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato a la Vejez que se conmemora el 15 de junio, la maestra Laura Castillo participó con laconferencia “La salud mental y el bienestar en las personas mayores”, en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario de la UANL.

Violencia hacia el adulto mayor

El 7.6% de las personas adultas mayores ha sido víctima de algún tipo de violencia. Tipos de violencia:

64.1% despojo de bienes.

24.2% robo de dinero.

15.5% maltrato físico.

Fuente: Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM)

Estrategias de apoyo a nivel familiar