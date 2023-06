Marcelo Ebrard iniciará su campaña en CDMX para buscar la candidatura presidencial de Morena

Con un acto en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon iniciará sus recorridos este lunes para informar sobre los logros de la Cuarta Transformación y promover la democracia como parte del proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT) de Morena.

De acuerdo a su agenda pública encabezará un acto en un hotel que está en la Alameda Central en el Centro.

“Se hace una atenta invitación al evento de inicio de campaña de Marcelo Ebrard Casaubon. La cita es el día de mañana, lunes 19 de junio, a las 11:30 horas”, se lee en la invitación.

Otras de las denominadas corcholatas, arrancarán sus actividades con asambleas informativas, encuentros ciudadanos y otros actos públicos.

Ebrard alista su campaña para la encuesta interna de Morena

FOTO: Especial

Los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación de Morena —Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña— iniciarán este lunes y hasta el 27 de agosto recorridos por el país.

Este viernes, Mario Delgado, dirigente de Morena, informó que se otorgaría 5 millones de pesos para transporte y viáticos.

Ese mismo día, el INE impuso medidas cautelares para las “corcholatas” como que los discursos y mensajes que realicen no deberán llamar directamente al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna; no tener como objetivo obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular; y la propaganda no estar relacionada con alguna aspiración de carácter electoral y solo hablar del proceso de CDT.

Además, no deberán presentar plataforma de partido o promover precandidatura o candidatura; “no deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral”; no usarán prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión; informar al INE manera semanal de un calendario actividades y recorridos, así como llevar un control de los recursos que utilice.