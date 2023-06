Marcelo Ebrard pide limitar a las "corcholatas" con tope de 5 mil pesos en donaciones, para el proceso interno de Morena

Marcelo Ebrard Casaubon propuso que Morena otorgue una cuenta bancaria para contar con un registro del movimientos y erogaciones de cada uno de los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación y un tope de donaciones por persona de 5 mil pesos.

Como lo adelantó en El Heraldo Media Group, dijo que es es importante tener una fiscalización de los recursos. Esta mañana en entrevista con Mario Maldonado afirmó que los aportaciones deben ser “verificables por el propio partido para conocer el origen, monto y en qué se esta gastando”.

En conferencia de prensa, después del homenaje luctuoso en honor de Luis Walton en el Colegio de San Ildefonso, Marcelo Ebrard detalló su propuesta de financiamiento para los recorridos que inician las corcholatas este lunes 19 de junio.

“Que sea el partido el que otorgue una cuenta bancaria a cada uno de nosotros, de los que estamos participando. Que lo mismo haga el Verde con su candidato y lo mismo haga el Partido del Trabajo para Fernández Noroña. En esa cuenta se pueden recibir donaciones de militantes y simpatizantes de hasta 5 mil pesos”

Marcelo Ebrard: No estamos en campaña

“Toda vez que se trata de un proceso interno para una posición de carácter partidista, no estamos en una campaña. Es un recorrido, pero los recorridos cuestan, entonces tiene que haber transparencia, claridad de cuánto es lo que se está gastando y cuál es la vía. Esta medida permitiría garantizar los principios de transparencia, legalidad, austeridad y de imparcialidad que el día de ayer yo firme, le di lectura y así lo harán todas y todas las en este recorrido y la encuesta que se llevará a cabo”, destacó.

Portando una camiseta con la leyenda de “Marcelo 24”, el excanciller dijo que con la cuenta bancaria se puede identificar el origen, para tener un control estricto, además de tener un consentimiento de los militantes y simpatizantes que aporten, de acuerdo con la ley general de los partidos políticos vigentes.

Comisionó a la senadora Malú Mícher y a Vidal Llerenas para que entreguen la propuesta a la dirigencia de Morena. Acompañado de sus operadores políticos, comprometió que hará un recorrido por el país ya que de lo que se trata es de escuchar, dialogar y proponer. También rechazó que su participación en el homenaje a Luis Walton sea un acercamiento con Movimiento Ciudadano ya que el exalcalde de Acapulco, que falleció en mayo, se separó de su cargo.

"Es muy importante tener una fiscalización de los recursos"

FOTO: Leslie Pérez

Marcelo Ebrard no opinará sobre Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard evitó opinar sobre el video en el que se observa el reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo durante el Consejo Nacional de Morena este domingo porque fue recibida con gritos de “piso parejo” entre otras expresiones. “Sobre eso no voy a opinar, porque el video está ya muy claro. Sobre el video no voy a opinar, no creo que haga falta que opine sobre eso”, expresó en conferencia de prensa, después del homenaje luctuoso en honor de Luis Walton en el Colegio de San Ildefonso.

- Se insinuó que los que gritaron y enfadaron a Claudia los había puesto usted, ¿qué opinión tiene?, se le cuestionó. "No voy a opinar del video, no porque no es mi materia", reiteró.

Este miércoles comenzó a circular un video en redes sociales en donde se observa que Claudia Sheinbaum lanza un reclamo a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, ya que fue recibida con gritos de simpatizantes de Ebrard que exigían “piso parejo”. Junto a ella estaba Gerardo Fernández Noroña, aspirarte por el PT a la Coordinación de Defensa de la Transformación.

Durante la conferencia dijo que el domingo, después del Consejo Nacional círculo en redes sociales un “refrito” de carpetas de investigaciones armadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto en su contra, “se hubieran esperado un día”.

“Yo he dicho que soy una de las personas más vigiladas que ha habido. Les comentaba yo que incluso le hicieron una auditoría a mi señora madre que ya había muerto, creo que es el único país del mundo. No me quiero victimizar. No van a encontrar nada, hay auditorías, hay vigilancia. Tengo la plena convicción de lo que estoy diciendo. No les va a dar resultado eso”, acotó.

Dijo que ese tipo de campañas describen a quienes las promueven por lo que no se altera y tiene la frente en alto.