Marcelo Ebrard realizará campaña cercana a la gente

Para promocionar la figura y trayectoria de Marcelo Ebrard Casaubon, se lanzará una plataforma electrónica para que la gente sea escuchada, pero también para que presenten sus propuestas.



En entrevista tras el registro de Ebrard como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación de Morena, el diputado morenista Daniel Sibaja dijo incentivarán la participación ciudadana ya que no se ha difundido que Morena realizará una encuesta.



Afirmó que los recorridos que inicia el lunes Ebrard serán austeros apoyados con la red de más de 600 mil voluntarios que confían ampliarán en los próximos días.

El excanciller lanzará una plataforma electrónica

Créditos: Especial

“Es gente que participa por su propia voluntad, no tenemos dinero para pagar sueldos, no tenemos dinero para pagar estructuras, no haremos grandes eventos, lo que haremos es que la gente participe, diga sus propuestas y que él no hable, que él escuche”, detalló.



Indicó que le apuestan a plataformas electrónicas y redes sociales porque no quieren replicar “los viejos esquemas de los mítines”, y recordó que organizó los foros que tuvo Delfina Gómez en el estado de México. Sibaja adelantó que este jueves pedirá licencia como diputado.



“Queremos que la gente sea parte de la campaña y decida”, aseveró.

Marcelo Ebrard se reúne con operadores

Después de su registro como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación, Marcelo Ebrard se reunió con más de 50 operadores políticos entre legisladores de Morena, del PT, PVEM, así como organizaciones sociales y liderazgos estatales.



La senadora Martha Lucía Mícher, dijo que el ex canciller sostuvo un encuentro con parte de su estructura para detallar cómo será la siguiente etapa en el proceso interno de Morena.



“Marcelo le transmitió a toda su estructura la nueva etapa en la que se entra, ya no es un canciller, es un ciudadano de a pie, es un ciudadano que aspira en el proceso interno de Morena para coordinar los trabajos de la transformación”, dijo.



“Nos habló del estilo, de los principios que van a regir ahora este proceso que vamos a tener, habló mucho de la sencillez, habló de la austeridad, habló de una serie de acciones que se van a realizar, habló de lo que haremos y de lo que no haremos”, señaló.

Martha Lucía Mícher, dijo que el ex canciller sostuvo un encuentro con parte de su estructura

Créditos: Especial

Buscan transparencia

Javier Joaquín López Casarín, diputado del PVEM, señaló que como “Plataforma Verde” mantendrán la promoción de la figura de Marcelo Ebrard en todo el país, además de recoger las inquietudes de todos los sectores del país para que se elabore el plan de continuidad de la 4T.



Recalcó que en esta etapa ya los gobernadores no pueden apoyar a algún aspirante, además de que tienen el compromiso con la transparencia en los próximos dos meses antes de que se levante la encuesta.



“Marcelo será el primero en transparentar los recursos que utilice para ir recorriendo el país, entonces dirá aquí está mi boleto de avión o los gastos de gasolina o de camión o lo que sea y tengo un acompañante que es tal persona.

“Nos habló del estilo, de los principios que van a regir"

Créditos: Especial

"De ahí si las personas de la ciudad se reúnen para que haya un café pues se va a juntar todo ¿Para qué? Para que haya transparencia”, señaló.



Ante el cuestionamiento de que, si solicitará licencia, explicó que ya la puso sobre la mesa, “Si nos la solicitan ya la pusimos sobre la mesa, de hecho, hay más de 100 diputados de Morena, dos terceras partes de diputados del Verde que hemos puesto sobre la mesa de que si es un requisito con todo el gusto lo haremos.



"Nos han dicho que no será necesario, pero en el momento que lo digan, ahí estaremos”, aseguró.



Santiago Nieto Castillo, ex titular de la UIF, dijo que como ha sido público y notorio está encargado de la coordinación en el estado de Querétaro, además de que lo apoya en cuestiones jurídicas

srgc