Claudia Sheinbaum se despide de la CDMX: "El día de hoy a las doce de la noche dejo de ser jefa de Gobierno"

"El día de hoy a las doce de la noche dejo de ser jefa de Gobierno e inicio una nueva etapa con la idea de que una mujer encabece los destinos de la nación", fue parte del último mensaje que Claudia Sheinbaum en su último mensaje a la capital, durante la firma de convenio del Plan de Salud IMSS-Bienestar en la Ciudad de México.

La mandataria capitalina resaltó que la coyuntura en la que deja este cargo es importante, debido a que se sumó a la consolidación de un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien buscó echar atrás la iniciativa de los gobiernos anteriores para descentralizar asuntos como la salud y a la par brindarles menos recursos.

Aumentarán los recursos para las clínicas y centros de salud

Anunció la basificación y aumento salarial para los médicos en nómina ocho. FOTO: Especial

Añadió que la pandemia solamente vino a acrecentar los rezagos que había en el sistema de atención sanitaria a la población, por lo que se generó el programa IMSS-Bienestar, el cual tiene una área que se encarga de dar cuidado a las personas sin seguridad social.

Esta última acción de su gobierno, apuntó, tiene el objetivo de otorgar ocho mil millones de pesos más a las clínicas, centros de salud, así como insumos y medicamentos para la población de la CDMX.

Indicó que la más grande satisfacción al salir del poder es que los trabajadores de la salud con nómina ocho o eventuales serán basificados y además aumentará los salarios en el sector.

Se comprometió con mejorar las condiciones de los médicos

Por la tarde dará una rendición de cuentas. FOTO: Especial.

Dio a conocer la secretaria de Finanzas, Luz Elena González y Oliva López Arellano, secretaria de Salud, se encargarán de hacer la revisión de las condiciones laborales de cada uno de los empleados.

"Yo quería hacerlo personalmente, no me dieron la oportunidad, pero eso no quiere decir que no se va a hacer".

Aseguró que la lucha por los derechos de la educación, salud, vivienda, cultura, espacio pública, salario digno es esencia de la Cuarta Transformación, por lo que buscará seguir sumando al movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.