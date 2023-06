VIDEO: un repartidor de comida enfurece y le lanza piedras a un auto, pero no era del usuario que lo reportó

El aumento de los servicios de comida a domicilio ha provocado que cada ves más personas hagan sus pedidos y en consecuencia, otros más entren a trabajar como repartidores de aplicación. Cabe recordar que durante la pandemia muchas personas optaron por pedir comida, esto provocó el aumento de la demanda y que se convirtiera un tema de conversación la cuestión de la propina, ya que estos servicios no se detuvieron durante el confinamiento y le facilitaron la vida a muchas personas.

En este contexto, surgió un hecho que llamó la atención en redes sociales debido a la actitud de un repartido de comida por aplicación. Los hechos ocurrieron en Cuernavaca, Morelos cuando debido a una mala calificación, un repartidor regresó a un domicilio para vengarse del usuario sin contar que le provocaría daño a uno de los bienes de otra persona, agravando la situación.

El auto quedó severamente dañado. | FOTO: FB Giovanni López Miranda

Así se vengó el furioso repartidor de comida

A través de Facebook, el usuario Giovanni López Miranda compartió la pésima experiencia que vivió con un repartidor de Rappi, pues fue el pasado domingo 11 de junio se suscitaron los hechos luego de haber pedido comida a domicilio a través de dicha aplicación, pero para su sorpresa, el repartidor le arrojó el paquete. Luego de que se retiró, el usuario decidió reportar su comportamiento a través de la app, sin pensar que esto traería consecuencias.

El repartidor regresó al domicilio del usuario lanzando piedras y una de ellas le dio a un auto que se encontraba estacionado afuera de la casa color naranja, lo cual se puede ver en el video que compartió a través de su cuenta, en donde escribió: "La aplicación no me responde por su repartidor diciéndome que no me podían dar información.... Aquí les dejo foto del repartidor para que si lo ubican venga a pagar los daños que este ocasionó a un carro que no es mío, pero que se haga responsable".

El usuario compartió en Facebook lo ocurrido. | FOTO: FB Giovanni López Miranda

Finalmente, el usuario adjunto los datos del repartidor, quien responde al nombre de Cristian Andress Benitez Culin y fotografías del auto con el cristal completamente destrozado a causa de las piedras que le lanzó el furioso y despistado repartidor, quien además de actuar muy mal, ni siquiera verificó de quien era el vehículo.

VIDEO: "Creo que necesita ajustar su propina para hacerlo bien": Repartidora se queda con comida de cliente

Una cámara de vigilancia captó el momento en que una repartidora de comida llega al domicilio del hombre que realizó el pedido, a quien enfrenta por la propina que le dejó. La mujer que trabaja en la plataforma DoorDash comenzó preguntándole al hombre si podía hablar con él y agregó: “Creo que no te has dado cuenta de dónde he venido, así que necesito conversar contigo”.

De acuerdo con lo dicho por la repartidora, tuvo que conducir cerca de 40 minutos para recoger el pedido, no obstante, el hombre responde que el lugar se encuentra a 15 ó 20 minutos en automóvil. Pero la mujer lo desmintió asegurando que en realidad se encuentra a 20 kilómetros de distancia y puntualizó: “Creo que no te das cuenta de qué tan lejos está."

Pero el hombre no se quedó callado y le recriminó el haber tomado el pedido si el lugar estaba muy alejado, pero nuevamente, la mujer le respondió que la aplicación no le permite saber la distancia del lugar al que se dirige antes de recoger una orden. Fue entonces cuando la mujer le dijo: "Creo que necesita ajustar su propina para hacerlo bien" a lo que el cliente, ya molesto respondió: “¿Qué diablos estás buscando?”

Ya molesta, la repartidora le contestó: “Voy a llevar la comida de regreso”, tomó la bolsa con el pedido y se alejó del la puerta lo que generó un debate sobre los ocho dólares (160 pesos mexicanos aproximadamente) de propina. Por su parte, un portavoz de la empresa informó que ese comportamiento inapropiado no se tolera en la plataforma de DoorDash: “Cualquier comportamiento que viole esta política de tolerancia cero es motivo de desactivación, y el Dasher involucrado ha sido eliminado de nuestra plataforma”.