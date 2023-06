Metro CDMX: Inician pruebas en tramo elevado de la Línea 12, ¿cuándo abrirá?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el martes que darían inicio las pruebas del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Por esta razón, las autoridades del transporte informaron a detalle cómo se llevan a cabo dichas acciones para abrir a los usuarios como lo había anunciado la mandataria.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y el STC Metro, iniciaron las pruebas estáticas de carga con el viaducto elevado de la Línea 12 por la tarde del día de ayer. Para llevarlas a cabo, uno de los trenes FE10 realizó el recorrido de la estación Lomas Estrella a Calle 11, donde se ubican 23 claros que fueran reforzados y validados por la supervisión y dictaminadores estructurales.

El tren llevaba un peso de 228 toneladas (ton) y fue cargado con un lastre de 156 ton, para sumar un peso total de 384, lo cual superó en 40 ton, la carga que representan mil 500 pasajeros, que es la máxima capacidad del tren. Las pruebas de carga permiten realizar mediciones que comprueban la capacidad de carga, comportamiento ante esfuerzos y vibración de la estructura reforzada.

El peso agregado al tren fue el equivalente a mil 500 pasajeros. Foto: Jefatura de Gobierno.

¿Cuándo abrirá el tramo elevado de la Línea 12 del Metro?

El reforzamiento de la estructura metálica se realiza con la participación laboratorios certificados y expertos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), dichos trabajos garantizan casi el doble de resistencia que la que originalmente tenía la estructura, de acuerdo con la administración de la jefa de Gobierno de la CDMX.

Se espera que sigan avanzando en las pruebas y obras de rehabilitación en la Línea 12, aunque aún no se ha informado una fecha exacta para la reapertura. No obstante, Claudia Sheinbaum había adelantado que pronto se abriría una parte del tramo elevado, e informó que el titular de la Sobse hará un recorrido con medios la próxima semana. Además, reiteró que aunque ella ya no entregará la obra, podrá visitarla en otro momento como ciudadana.

Cabe recordar que la mandataria capitalina dejará su cargo para enfocarse en ser la candidata de Morena, pero ha dejado claro que todas las obras de su gobierno serán entregadas. "No tienen de nada de qué preocuparse los habitantes de la Ciudad porque hay equipo”, señaló la mandataria la semana pasada.

El tramo en prueba comprende de la estación Lomas Estrella a Calle 11. Foto: Jefatura de Gobierno.

En ese tramo se han reforzado 23 claros. Foto: Jefatura de Gobierno.