Si estás en busca un trabajo y tienes el adiestramiento necesario para laborar en la Marina, esta información es para ti, pues la secretaría lanzó una serie de convocatorias a quienes estén interesados en trabajar en esta dependencia con un sueldo de hasta 24 mil pesos, con prestaciones superiores a las de ley, diversos beneficios extras, vacaciones y cargos en diferentes áreas laborales.

A través de su sitio oficial, la Secretaría de Marina lanzó varias convocatorias, las cuales se dividen por estados y cargos. Las que ofrecen los sueldos más altos son la de Teniente de Corbeta con una paga de 24 mil 294 pesos mensuales, Tercer Maestre por 18 mil 367 pesos y Marinero con un sueldo mensual neto de 16 mil 293 pesos. Cabe destacar que estas vacantes son para la Ciudad de México y los pagos no son exhibidas en los carteles de sus convocatorias, sin embargo, en el apartado Transparencia, muestra el sueldo que paga a cada uno de sus cargos.

Vacante para Marinero

Sueldo mensual de 16,293 pesos mensuales

Requisitos

Nivel académico: secundaria o bachillerato

Edad de 18 a 30 años

Vacante para Tercer Maestre

Sueldo mensual de 18, 367 pesos mensuales

Requisitos

Nivel académico: técnico profesional

Edad de entre18 a 35 años

Teniente corbata

Sueldo mensual de 24, 294 pesos mensuales

Requisitos

Nivel académico: Grado licenciatura

De 18 a 35 años

Estas vacantes aplican para la Ciudad de México | Foto: Secretaría de Marina

Por otro lado, la Secretaría de Marina, también publicó otras vacantes de igual forma con sede en la Ciudad de México:

Infantería de Marina

Informática (nivel técnico)

Ingeniería en computación

Medicina general

Enfermería

Chofer

Mecánica automotriz

Servicios generales de alimentación

Servicios de mantenimiento a instalaciones

Requisitos generales y documentación para cualquiera de su vacantes

Las personas interesadas deberán presentarse al Callejón Virgilio Uribe número 1,800, en la puerta 7, Colonia Alianza Popular Revolucionaria, en la alcaldía Coyoacán, o enviar un correo electrónico para solicitar más información a digacoper@semar.gob.mx. Toma en cuenta que además de cumplir con los requisitos deberás presentar la siguiente documentación en original y copia.

Acta de Nacimiento

CURP

INE

Cartilla Liberada del Servicio Militar

Título, Cédula y Certificado de Estudios según nivel académico

2 fotografías recientes tamaño infantil a color

Fotografías recientes de cuerpo completo (1 de frente, 1 de perfil, tamaño postal)

Comprobante de domicilio

RFC expedido por el SAT

Firma electrónica vigente

La Secretaría de Marina pide una serie de requisitos generales a las personas interesadas, como tener nacionalidad mexicana, no haber formado parte de otra fuerza armada y aprobar los exámenes de condiciones físicas y haber concluido satisfactoriamente los exámenes psicométricos proporcionados por la institución. Así que, si cuentas con todos los documentos y cumples con los requisitos puedes aplicar para la vacante de tu interés.

Para aplicar a cualquiera de las vacantes es necesario que seas mexicano | Foto: Secretaría de Marina