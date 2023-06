Balacera en Sonora: enfrentamiento deja un presunto delincuente abatido y otro detenido

Durante la tarde de este sábado 10 de junio, un hecho violento se suscitó en una carretera de Santa Ana, Sonora, cuando se dio un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y presuntos integrantes de un grupo criminal, por lo que se desató una balacera en plena vialidad, en la que circulaban familias enteras. El saldo de este hecho fue de un presunto delincuente muerto y otro más detenido.

Fue alrededor de las 14:00 horas cuando se activó el Código Rojo, luego de que se detonaron armas de grueso calibre en la carretera que conduce a la frontera de Nogales. Debido a toda esta situación, se produjo un accidente de tránsito, además de embotellamiento y pánico entre las personas presentes en la vialidad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora emitió una breve publicación en su cuenta de Twitter en la que informó que cuando elementos de la Sedena y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaban recorridos, se produjo el enfrentamiento antes mencionado. Agregó que no hay civiles ni elementos muertos o heridos.

Momentos después, la Fiscalía estatal dio a conocer que se restauró la circulación de norte a sur por la carretera Santa Ana - Magdalena. Asimismo dijo que seguirían informando sobre el avance de los hechos.

¿Qué ocurrió en Santa Ana, Sonora?

Como ocurre en la mayoría de estos casos, en redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos de lo ocurrido en Santa Ana, Sonora. Lo primero que se reportó fue el embotellamiento, imágenes de las filas kilométricas de los vehículos fueron difundidas, las personas se preguntaban qué estaba ocurriendo. Otros videos mostraban militares corriendo por la carretera, hecho que causó pánico, pues aunado a los disparos, los presentes en el sitio sintieron temor por sus vidas. También se vio un convoy de vehículos de la Sedena dirigirse a la zona del conflicto.

Medios de comunicación locales fueron los primeros en informar que se había desarrollado una balacera en la zona. “La ciudad de Santa Ana, Sonora, fue escenario de un fuerte enfrentamiento que dejó al menos un muerto y varios lesionados. Las autoridades activaron el Código Rojo y se trasladaron en apoyo desde los municipios cercanos. Incluso, militares arribaron al lugar desde Nogales, Sonora”, dijo Magdalena informa.

La criculación tambien se vio severamente afectada. Foto: especial.

Alerta a la población

Los medios difundían lo poco que sabían del hecho, mientras eso ocurría alertaron a la población, pidiéndoles que extremaran precauciones y de ser posible no salir, en lo que las autoridades proporcionaban información oficial. Se pidió también no hacer especulaciones al respecto, para no crear miedo.

Cámaras de distintas personas también captaron una camioneta que tenía la puerta del conductor y la trasera abierta, así como la ventana trasera rota. Después se supo que en ese vehículo quedó el cuerpo sin vida del presunto delincuente que fue abatido por las fuerzas del orden. Hasta el momento no se ha informado a cuál grupo criminal pertenecía.

La zona fue acordonada. Foto: especial.

