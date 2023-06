Ahora en Matamóros: detectan posible OVNI en el cielo nocturno y el video se replica en redes sociales

José Jaime Maussan Flota es un periodista, personalidad televisiva y ufólogo —la investigación de objetos voladores no identificados— mexicano. Siempre está en búsqueda de comprobar la existencia de la vida alienígena y en esta ocasión estuvo más cerca que nunca de un extraño avistamiento de un Objetos Volador No Identificado (OVNI).

El algún punto se ve cómo son dos los objetos en el cielo, los cuales están a punto de chocar. Además de que se logra apreciar como un avión se "mete" en su camino. FOTO: Jaime Maussan

El señor entusiasmado compartió un clip de tres minutos de duración, en donde se ve el objeto volador. Cabe destacar que el lugar donde se filmó el avistamiento fue en Matamoros el pasado 13 de mayo en la noche. El clip fue grabado por el doctor Carlos Rila Rodríguez y comentado por el propio Jaime Maussan. Ahora el contenido multimedia fue republicado en diversas redes sociales, así como posteos y asegura que es 100 por ciento real.

El conductor de Tercer Milenio comenzó a compartido el video en todas las plataformas y sobre este video en específico, Jaime Maussan asegura que cada vez con más frecuentes las partes de la República donde se encuentran estos objetos voladores no identificados.

"Miren no más qué bonito se veo eso. Para los que no creen ahí les dejo eso. 'Ira carnalito' por encima de aquí donde estoy. Atrás de esa nube va a salir otro. No hay luces de navegación. ¿Qué les parece?", comentó quien grabó el video.