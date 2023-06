FOTOS: captan ovni en una exhibición de los "Red Arrows" en el Reino Unido

El pasado sábado 3 de junio, durante una exhibición de los Red Arrows de la Royal Air Force en Devon, Reino Unido, los espectadores británicos quedaron atónitos al presenciar un avistamiento de una supuesta "nave extraterrestre" que sobrevoló el cielo. Un espectador local capturó el objeto volador no identificado en una fotografía, la cual dejó a todos con la boca abierta.

Muchos creen que es prueba de que sí existen los alienígenas. Foto: Freepik.

El testigo presencial relató su experiencia con gran emoción. Mientras esperaba pacientemente la llegada de los Red Arrows, escuchó el sonido de los aviones acercándose por detrás y al mirar hacia arriba, los vio volando directamente sobre él. En ese momento, algo inesperado sucedió: un objeto anómalo negro atravesó la formación a gran velocidad, pasando peligrosamente cerca de los Red Arrows y desapareciendo rápidamente de la vista.

Fue un FANI

Con gran destreza, el fotógrafo logró capturar el objeto en movimiento utilizando su cámara Nikon P900 en modo ráfaga. Esta no es la primera vez que el fotógrafo ha presenciado fenómenos similares, ya que anteriormente ha avistado misteriosos objetos voladores cerca de su casa en Newton Abbot, pero prefirió mantenerse en el anonimato, según reportó el diario Daily Star.

Esta es la foto original. Foto: Especial.

El avistamiento del objeto "alienígena" durante el evento de los Red Arrows también fue presenciado por otros asistentes. Emma Smith, quien también estuvo presente en el espectáculo, descubrió la presencia de la mancha negra voladora al revisar las fotos que había tomado esa tarde cerca del muelle de Paignton.

Muchos creen que puede ser un FANI, "Fenómenos Aéreos No Identificados". Este término es en gran parte sinónimo del más conocido "OVNI" o "Objeto Volador No Identificado". La designación FANI se usa principalmente en contextos militares o gubernamentales para describir cualquier fenómeno aéreo que no puede ser inmediatamente explicado o identificado.

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de la vida extraterrestre. Foto: Freepik.

¿Existen los extraterrestres?

No existe una respuesta definitiva a la pregunta de si existe vida extraterrestre, la ciencia no ha detectado vida más allá de la Tierra de manera concluyente, pero no se cierra a la posibilidad. Los avances en astrobiología y la detección de exoplanetas potencialmente habitables en las "zonas habitables" de sus estrellas han proporcionado esperanza. Las investigaciones también se llevan a cabo en el Sistema Solar, como en Marte y las lunas de Júpiter y Saturno, donde las condiciones pueden ser adecuadas para formas de vida.