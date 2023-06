Jorge Gaviño se declara aliado de Claudia Sheinbaum rumbo al 2024, pero no renunciará al PRD

El diputado Jorge Gaviño anunció que, a partir de hoy, se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum, en busca de la presidencia de México en las elecciones del 2024. El exdirector del Metro aseguró que tomó esta decisión porque "Claudia es una mujer de izquierda y una mujer auténtica". Explicó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México "representa la autenticidad, es feminista, académica y representa algo que se ha buscado en México desde hace muchos años".

En entrevista con Blanca Becerril, para Reporte H de El Heraldo Media Group, el legislador informó que se está formando "un grupo de personas liberales, librepensadoras y que han trabajado desde hace muchos años por el Liberalismo mexicano". Además, anticipó que se trata de hacer un grupo de reflexión, de apoyo y de análisis de las coyunturas, pero que se unirá al equipo de trabajo, hasta el momento en el que lo permitan las leyes electorales.

Jorge Gaviño no renunciará al PRD

El legislador nacido en la Ciudad de México anunció que no piensa renunciar a la fracción del PRD, a pesar de que apoyará a la futura precandidata de Morena a la presidencia. "Me pienso mantener ahí, si es que mis compañeros del partido me permiten que siga como militante. No es mi intención el abandonar al PRD", reiteró.

Jorge Gaviño aplaudió la labor de Claudia Sheinbaum en la CDMX

FOTO: Archivo

No encontró un perfil adecuado en la oposición

Gaviño Ambriz aseguró que tomó la decisión de apoyar a la Claudia Sheinbaum, porque en la alianza Va por México no encontró un perfil que le pareciera atractivo para apoyar y que se acercara a su ideología.

"Eso me movió. Hay un choque entre las dos corrientes principales y la alianza de oposición está postulando sólo perfiles de derecha o de ultraderecha y yo no puedo compartir esa postura y apoyarla a nivel nacional"

Por último, aseguró que no busca una candidatura ni un cargo público, que por ahora se mantiene en su cargo de diputado y seguirá trabajando de manera intensa por la función que se le encomendó.

Morena reconoce apoyo de Gaviño a Sheinbaum

La bancada de Morena en el congreso de la Ciudad de México reconoció “el ejercicio de honestidad y congruencia” del legislador del PRD, Jorge Gaviño, quien hace unas horas anunció que se suma al proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum rumbo a la contienda electoral del 2024.

Los morenistas señalaron que Gaviño siempre se ha conducido como una “oposición responsable” y como un gran político de izquierda. “Reconocemos el ejercicio de honestidad y congruencia del Diputado Jorge Gaviño, que se ha conducido como una oposición responsable y, como político de izquierda, rechaza las alianzas de derecha y ultraderecha”, destacaron.

Apuntaron que, de manera coordinada, impulsarán un proyecto social, incluyente e igualitario orientado al bienestar del pueblo. Por su parte, la coordinadora de Morena, Martha Ávila dijo que pese a este anuncio, Gaviño seguirá “privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos”.

“Cuenta conmigo y con Morena para continuar impulsando las mejores causas en beneficio de la CDMX y la gente”, escribió en su cuenta de Twitter.