El INAI es el primer escalón en el combate a la corrupción, cuesta más la opacidad, asegura comisionado

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para nombrar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Adrián Alcalá, comisionado de esta institución, comentó que se han cumplido 62 días sin pleno y sin que se puedan tomar decisiones o derechos de personas, que están ahí sin una respuesta por parte del INAI, para dar solución al ejercicio de un derecho fundamental como es la protección de datos personales o de acceso a la información.

"La decisión que tomó el Senado de la República, la comisión permanente, integrada por diputados y senadores, la respetamos, pero no la compartimos, lamentablemente no se alcanzó el consenso para convocar un periodo extraordinario, que como lo había anunciado la Junta de Coordinación Política una noche antes, se pretendía que se convocara para el 8 de junio y donde se habría de tomar la definición de dos personas comisionadas", indicó.

Dijo que es preocupante que esta situación no se visibilice por la importancia que tiene el INAI, y destacó que no se trata de expedientes, sino de casos de personas a las que, por ejemplo, les suplantaron su identidad o que desean conocer por qué no se les ha entregado su pensión de Bienestar desde enero de este año.

"Confiamos una vez más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que el señor ministro, digo somos respetuosos, ya le hicimos valer en los alegatos correspondientes, por escrito, al señor ministro Laynez pues esta necesidad, esta ponderación, porque reitero no son intereses personales de los cuatro comisionados, sino son derechos que están ahí, hoy ya suman más de 2 mil 700 recursos sin poder encontrar una solución", apuntó.

Por su parte, la comisionada Julieta del Río en entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, dijo que seguirán apostándole a la SCJN y pensando en estrategias para poder sesionar. Explicó que esta sesión extraordinaria del pleno se llevará a cabo para cumplir la ley y acatar las resoluciones.

Ambos comisionados confían en que la Corte les permita sesionar. Foto: Especial

La utilidad del INAI

Alcalá aclaró que el Instituto no combate ni castiga la corrupción, para ello hay otras instancias como la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoría Superior de la Federación, su función es visibilizar estos actos, eso es lo que hace el INAI, busca prevenir la corrupción para que continúen las investigaciones y se llegue a la sanción, aprehensión y reparación del daño.

"El INAI por supuesto que sirve a México, tenemos casos en donde personas han ejercido los derechos, los utilizan de una manera estratégica para mejorar sus derechos, estos que comenté y una infinidad que nosotros damos a conocer prácticamente todos los días a través de nuestras redes sociales".

Agregó que es la gente quien pide la información y el instituto resuelve con base en el ejercicio de derechos sobre casos como Segalmex, la Estafa maestra o el caso Ayotzinapa.