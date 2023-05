Senado propone periodo extraordinario para nombrar a comisionados del INAI

La Junta de Coordinación Política del Senado acordó llamar a un periodo extraordinario de sesiones el 8 de junio para desahogar los nombramientos de dos comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, se pospuso dos ternas para los nombramientos de dos de tres comisionados vacantes que dejaron Rafael Luna y Francisco Acuña Llamas.

La primera terna que proponen para que sea votada por el Senado la integran Nava Gomar Luis Felipe, Parra Noriega Luis Gustavo y. San Martín Rebolloso Marina Alicia.

La Comisión Permanente del Congreso se reunirá mañana Créditos: Especial

La segunda terna la componen Julio César Bonilla Gutiérrez, María de Los Ángeles Guzmán García e Ileana Hidalgo Rioja.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, la propuesta para llamar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado no tiene consenso ni fue consultada con el grupo parlamentario de Morena, por lo que tendrán que votar el día de mañana en la Comisión Permanente para conocer si podría llamarse a un periodo extra el 8 de junio.

"No puedo, ni con usted ni con nadie, que a pesar de que usted fue lo que me preguntó la vez pasada, después se me culpó de que yo no había cumplido con el acuerdo. Y ahora les dejé muy claro que ni soy miembro de la Permanente, que la Permanente lo va a determinar y que no sé", dijo Monreal.

Próxima reunión

El legislador sostuvo que con esta propuesta la Junta de Coordinación Política cumple con lo ordenado por tribunales para que se desahoguen los nombramientos de los comisionados.

" Estos son los seis nombres que vamos a enviar a la Comisión Permanente, para que la Comisión Permanente pueda convocar al periodo extraordinario el día 8 de junio", expuso.

La Comisión Permanente del Congreso se reunirá mañana para sesionar de manera presencial en el Senado de la República y se pondrá a consideración la propuesta del periodo extraordinario de sesiones.