"Un país posible", el libro de Julio Madrazo que quiere diseñar el futuro de México

Desde la creación de México como República, la ciudadanía ha sido el motor de avance para el país; sin embargo, por años su participación en la vida política se ha visto limitada, ya que su aportación únicamente se reduce a acudir a las urnas cada seis años para elegir a su representante. No obstante, para tener un país posible es necesario contar con la colaboración de cada sector de la sociedad y no únicamente de las élites, tal como ha ocurrido a lo largo de los años, sostiene Julio Madrazo, consultor en políticas públicas y comunicación desde 1998.

“Gran parte del problema de nuestro sistema económico y político es que las élites llevan décadas tomando decisiones que sólo benefician a un pequeño grupo de la población (…) Yo creo que la democracia representativa es el mejor modelo y sistema político hoy, pero sí creo que tiene que evolucionar. La democracia ha venido evolucionando desde que nació, en los primeros sistemas democráticos solo votaban hombres blancos mayores de 30 años que tuvieran una propiedad, hoy votamos mayores de 18 años, mujeres, etcétera, se ampliaron los derechos electorales”, relata en entrevista con El Heraldo de México.

Ante ello, su propuesta es simple, generar espacios moderados por un organismo autónomo, para escuchar a cada sector que vive y se desarrolla en el país. Desde vendedores, ambientalistas, hasta plomeros y electricistas, pues de acuerdo con el especialista, la sociedad mexicana es capaz de encontrar las soluciones que México requiere.

“Es necesario que se escuchen otras voces, que tomemos en cuenta la voz de la ciudadanía, es la voz que está siempre está ausente, no está en los espacios políticos, no está en las cúpulas empresariales, no está en los sindicatos. Yo estoy convencido de que la ciudadanía es la riqueza de nuestra sociedad, es una de las principales fortalezas de nuestro país, pero no estamos acostumbrados a ponerla en el centro del análisis y en el centro del debate”, menciona.

"Hay que escuchar otras voces"

FOTO: FIL

Recuperar la política de la antigua Grecia

Las reglas del juego las enlista en el libro Un país posible, un manual para trazar el México del futuro, en el cual busca recuperar una práctica de la antigua Grecia, donde cualquier hombre libre nacido en Atenas podía participar en la asamblea popular, espacio que fomentaba una escucha activa y la búsqueda de soluciones en conjunto.

En México, asegura, la dinámica se puede recrear a partir de la apertura de espacios en los que un grupo de ciudadanos sea convocado de manera aleatoria para participar en debates donde también intervengan los tres poderes del gobierno con el fin de escuchar propuestas y buscar acuerdos que beneficien a la mayoría. “No se trata de sustituir lo que los otros poderes tienen la obligación de hacer, se trata de construir una manera diferente de rendición de cuentas, una manera más directa, más cercana, más transparente de rendición de cuentas entre esos poderes y la ciudadanía, por eso propongo que sean vinculantes, que quienes participen tengan la posibilidad de interactuar de manera directa con las distintas instancias que tengan la responsabilidad de llevar a cabo esas tareas”, señala.

Destaca que, para ello es necesaria la participación de un organismo moderador, tal como el Instituto Nacional Electoral (INE) que, de acuerdo con el autor, es una institución que ha demostrado su capacidad para generar espacios paritarios y promover la alternancia.

“El INE me parece una instancia que es independiente, autónoma y profesional; además, ha demostrado que es capaz de llevar a cabo procesos electorales. En México vivimos alternancia en el poder como en muy pocos otros países en relativamente poco tiempo y nuestra democracia, es algo que también sostengo en el libro, no puede ser sólo una democracia plebiscitaria, hay que evolucionar a que nuestra democracia también sea deliberativa, en la que el diálogo entre distintos sea parte del proceso de cómo se toman las decisiones y de quienes participan en esa toma de decisiones, por eso creo que el INE es una institución que puede y que tiene la capacidad para hacerlo”, señala.

"Hay que evolucionar a la democracia deliberativa"

FOTO: FIL

Y si la idea aún no es muy clara, el autor propone acudir al manual disponible en diversas librerías y tiendas en línea, aunque, dice, el mensaje no será el mismo para todos los lectores, ya que mientras los jóvenes pueden ver estimulado su lado democrático para participar de manera más activa en la vida pública del país, los políticos podrán encontrar en el escrito una serie de pasos que les indicará la manera de actuar con responsabilidad y diseñar las nuevas políticas en favor de los diversos sectores que convergen en el país, mientras que las elites verán reflejados sus errores pasados y serán invitadas a asumir su deber con la sociedad.

“Necesitamos tener la oportunidad de ser parte de la toma de decisiones y deliberación necesarias para encontrar soluciones conjuntas a los problemas del país”, insiste Julio Madrazo, haciendo hincapié en que la propia sociedad puede exigir la creación de estos espacios, los cuales, dice, son necesario para la construcción del México del futuro.

