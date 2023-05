Santiago Taboada: voy a seguir construyendo un proyecto opositor en la CDMX

El martes 2 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, de estar implicado en una red de corrupción inmobiliaria por la que fue vinculado a proceso el exdelegado Christian Von Roehrich.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, el panista dijo que ha habido una persecución en contra de la oposición en la capital; sin embargo, aseguró que "aquí seguimos de frente, no tenemos nada que esconder, no nos vamos a dejar, no nos vamos a doblar".

Detalló que a pesar de que le "han esculcado" las cuentas y su patrimonio, le han hecho auditorias "a diestra y siniestra", y han intervenido sus comunicaciones de manera ilegal, "nada nos han encontrado ni nos van a encontrar".

Indicó que ante los dichos de la Fiscalía, ha presentado diversas pruebas que no han desmentido, por lo que ayer presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy, por los presuntos delitos de espionaje, al intervenir el control de sus comunicaciones, el registro de sus llamadas y sus geolocalizaciones de 2021.

Agregó que tras ganar las elecciones en 2021, comenzaron las carpetas de investigación anónimas en su contra por delincuencia organizada y desaparición forzada.

"Voy a seguir construyendo un proyecto opositor de ciudad y, por supuesto, con la garantía y el respaldo, como ayer lo dijeron los dirigentes del partido, si nos tocan a uno, nos tocan a todos", expresó.

Taboada aseguró que la oposición ha sido objeto de persecución. Foto: Especial

Rumbo al 2024

El alcalde de Benito Juárez dijo estar convencido de que la fortaleza de una candidatura pasa por la fortaleza de las fuerzas políticas que lo acompañaron ayer.

"Este proyecto tiene que ser en unidad, tenemos que seguir trabajando, y tenemos que hacerle ver a la gente que sí hay de otra", manifestó.

Finalmente dijo que Benito Juárez "aunque les duela, es la alcaldía más segura para vivir en la Ciudad de México".

De qué se le acusa

Al alcalde de la Benito Juárez se le acusa de participar, presuntamente, en una red de corrupción inmobiliaria junto con Christian von Roehrich y Jorge Romero.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, afirmó que las investigaciones que realiza la dependencia derivan de las denuncias hechas por parte de la población y a que cuentan con una serie de peritajes y seguimiento de los indicios. Además, rechazó que haya una persecución política en contra del panista.

Destacó que hay exfuncionarios a los que se les ha vinculado con la construcción irregular en diversos predios en la Benito Juárez, y que todas las indagatorias realizadas se han hecho de manera profesional, siguiendo el rastro de los datos que se recopilaron con diversas empresas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Procuraduría Fiscal, entre otras.

Aseguró que se han encontrado elementos de prueba que indican el uso de recursos públicos de manera ilícita, aunado a una investigación que señala a Taboada de contratar a empresas para simular la reconstrucción de inmuebles, con la excusa del sismo del 19 de septiembre de 2017.

