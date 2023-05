La Fiscalía de CDMX y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, se acusan de corrupción

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que las investigaciones que se llevan a cabo en la institución se derivan de las denuncias que se han hecho por la población; además cuentan con una serie de peritajes y seguimiento de los indicios. Por esta razón negó que se esté llevando a cabo una persecución política en contra de Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

Destacó que hay exfuncionarios que han sido vinculados en la construcción de manera irregular en diversos predios ubicados en la alcaldía gobernada por el panista, pero que todas las acciones que se han llevado a cabo cuentan con el aval de una pesquisa llevada a cabo de manera profesional.

"Lo que hicimos fue presentar una serie de denuncias hechas por un desarrollador", dijo sobre una de las fuentes que informó sobre las presuntas prácticas realizadas por un grupo político con sede en la alcaldía Benito Juárez.

El vocero aseguró que todas las investigaciones se realizan por parte de expertos. FOTO: Archivo.

Taboada es acusado de contribuir en una simulación

Dijo que se ha seguido el paso de los datos que se recabaron con las empresas, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras. Hasta el momento, dijo, hay evidencia de que hubo diversas irregularidades a la hora de construir diversos inmuebles en la capital, las cuales están relacionadas con presuntas infracciones al uso de suelo.

Además de esto, dijo, hay elementos de prueba que apuntan al uso de recursos públicos de manera ilícita, por lo que descartó que haya una persecución política en contra de cualquier funcionario.

Indicó que actualmente hay una averiguación que señala a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, de contratar a diversas empresas para simular la reconstrucción de inmuebles en la demarcación, usando como excusa el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Se han identificado varios inmuebles que están en riesgo. FOTO: Especial.

"Tenemos 60 denuncias que muestran una conducta que puede ser tipificada como presunto delito".

Añadió que la Fiscalía no puede ser omisa ante estas acusaciones, por lo que pidió que se esperen las pesquisas pertinentes para que se lleven a cabo acciones.

Destacó que en caso de que se demostrara la responsabilidad de Taboada se iniciará una carpeta de investigación a fin de que se puede iniciar cualquier proceso en su contra por las autoridades competentes. Aceptó que el alcalde podrá defenderse en caso de que sea señalado de cualquier delito.

Indicó que hay casos graves relacionados con los inmuebles que se construyeron con irregularidades en la Ciudad de México, entre ellos está el de un hombre que tuvo permiso para construir 11 departamentos, pero al final edificó 55. Dio a conocer que hay señalamientos de que Jorge Romero recibió facilidades para recibir un bien inmueble de manera legal, pero que habría una simulación de un pago que actualmente está siendo investigada.

"No hay un señalamiento puntual en contra de él", dijo.

Santiago Taboada responde a la FGJ

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada y el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia de hechos en contra de la titular de la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy y del vocero Ulises Lara, por los presuntos delitos de espionaje, ejercicio indebido del servicio público y faltas al debido proceso, debido a que, aseguraron, desde agosto de 2021 obtuvieron acceso a sus líneas de comunicación abriendo carpetas en su contra por delincuencia organizada y desaparición forzada.

La denuncia fue presentada la mañana de este miércoles, previo a la conferencia de prensa que ofrecieron las dirigencias nacionales y locales, así como liderazgos políticos del PAN, PRI y PRD para cerrar filas con Taboada y Romero, que aseguraron son víctimas de persecución política por parte del gobierno federal y capitalino.

El alcalde aseguró que se le está persiguiendo. FOTO: Especial.

En su participación en la conferencia de prensa, Taboada mostró la denuncia, así como los registros de geolocalización y conversaciones que solicitaron a una empresa telefónica sustentándose en las carpetas de investigación por desaparición forzada y delincuencia organizada en su contra.

“Ni me voy a doblar, ni me voy a rajar”, aseguró Taboada al tiempo que advirtió que no dejará de gobernar la alcaldía y responderá cada ataque con denuncias y con pruebas, dijo que por más que el gobierno federal y el local lo investiguen no van a encontrar nada.

En su intervención, Jorge Romero quien también es acusado de ser parte de una presunta red de corrupción denominada por la fiscalía capitalina “cartel inmobiliario”, señaló que el nombre debe ser “cartel imaginario” y calificó de ridículas las acusaciones en su contra y de sus correligionarios, pero advirtió que no lograrán que la división en la coalición Va por México y les ganaran las elecciones en 2024, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal.

Al cuestionar cuál es la intención de Morena que dijo olerán desde Palacio Nacional y desde la jefatura de gobierno, señaló que por más presiones, persecución y acoso, los hombres y mujeres del PAN, PRI y PRD en el Congreso de la Unión les aprobarán una sola reforma constitucional.

“Aquí estamos las mujeres y hombres del PAN, del PRI y del PRD, estamos en manos de Dios, que lo que tenga que ser, que sea”, al tiempo que manifestó su apoyo al ex alcalde de Benito Juárez y correligionario, Christian Von Roehriech quien fue detenido por los presuntos delitos de uso ilegal de atribuciones como servidor público y asociación delictuosa.

Analiza amparos

El alcalde Benito Juárez, Santiago Taboada, analiza recurrir al amparo ante una posible detención, pero aseguró que se presentará ante cualquier instancia en caso de que sea requerido y que analiza buscar un amparo por parte de un juez.

“Yo lo estoy valorando con los abogados, nosotros en cualquier escenario se los digo, me voy a presentar, ni me voy a esconder, además ya tienen mi geolocalización, entonces ya saben en dónde encontrarme”, aseguró el panista. ¡

En este contexto señaló que no lo van a amedrentar. “No me van a detener, no me voy a callar, voy a seguir denunciado y aquí estoy eh, no me estoy yendo aquí esto y con elementos, porque ellos suponen, dice, yo tengo pruebas y todo eso lo he denunciado” , señaló.

Cuestionado sobre si teme pisar la cárcel , señaló que no tiene ningún temor y reiteró que no hay nada malo de que lo puedan culpar.

“Yo estoy tan tranquilo y sé que las cosas que hemos hecho las hemos hecho también, que no me tememos absolutamente a nada , les estamos doblando la apuesta y les vamos a ganar la Ciudada de México”, recalcó.

