Claudia Sheinbaum niega que exista orden de aprehensión contra Santiago Taboada

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que no tiene conocimiento de que se haya girado una orden de aprehensión contra del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y descartó que se trate de una persecución política derivada de sus aspiraciones políticas.

Lo anterior luego de que a través de sus redes sociales el alcalde denunció que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX obtuvo órdenes de aprehensión en contra de un colaborador cercano y de dos exfuncionarios que trabajaron en su administración.

“Me han confirmado que se libraron órdenes de aprehensión contra uno de mis colaboradores más cercanos y dos exfuncionarios de la alcaldía que han participado en mi administración. Desde que anuncié mi decisión de buscar la jefatura de gobierno estas acciones de persecución política se han intensificado”, dijo a través de un video publicado en Twitter.

Cabe destacar que el panista ha destapado su deseo de ser el candidato de la oposición para competir por la jefatura de gobierno en 2024, razón por la cual, dijo, se han abierto carpetas de investigación en su contra.

"No tiene orden de aprehensión Taboada, no sé de dónde salió eso” Foto: Especial

Ante ello, la jefa de gobierno respondió que no existe un ataque en su contra e insistió que no tiene conocimiento alguno de ello.

“No tiene orden de aprehensión Taboada, no sé de dónde salió eso”, indicó tras ser cuestionada por medios de comunicación.

No obstante, detalló que sí existen denuncias ciudadanas por parte de los vecinos de Benito Juárez por la construcción de edificios en lugares que no están permitidos.

“Yo no tengo conocimiento de ello. Lo que sí hay en la Alcaldía Benito Juárez y fue denunciado por los vecinos, en particular en este, hay varios City Towers, pero en particular en uno, es un edificio que se construye en un lugar donde no se debería de haber construido ese edificio y que está lleno de vicios ocultos”, dijo.

Detalló que la denuncia lleva varios meses y la Fiscalía únicamente lleva a cabo su trabajo.

Santiago Taboada: "No me voy a doblar"

Por su parte, el alcalde de Benito Juárez, indicó en un vídeo publicado en sus redes sociales, que las diferencias políticas que existen en la Ciudad de México, han sido objeto de persecución y acoso por parte de la administración capitalina.

Acuso además a Morena de obstaculizar su llegada como candidato a la jefatura de Gobierno.

"Ahora fabricaron cargos para acosarnos a tres personas de mi confianza y a mí, pero no me voy a retirar y les vamos a ganar", dijo en su cuenta de Twitter.

Taboada Cortina mencionó además que el gobierno de la Ciudad de México ha declarado una persecución contra todos los alcaldes de oposición.

"Es una maquinaria eficaz para perseguir opositores como en los peores regímenes autoritarios".

SEGUIR LEYENDO:

Ariadna Montiel entrega tarjetas de pensión a adultos mayores en la alcaldía Miguel Hidalgo

Pensión del Bienestar llegará a 3 mil pesos mensuales en 2024: Claudia Sheinbaum

dhfm