La oposición busca echar abajo al menos 17 reformas a leyes avaladas en el Congreso

La alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural arrancaron el proceso para echar abajo al menos 17 reformas a leyes avaladas en el Congreso, a través de 24 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ayer, el bloque opositor se reunió en privado en el Senado para trazar la ruta jurídica, revisar las fechas con el fin de presentar acciones de inconstitucionalidad y comenzar a armar los expedientes de la acción ante la Corte.

En la estrategia participan no sólo senadores, sino diputados federales de oposición y las dirigencias nacionales de los partidos políticos.

En la reunión se acordó que de las 20 leyes impulsadas por el presidente López Obrador y avaladas por Morena y sus aliados en el Legislativo, únicamente van a respaldar la Ley 3 de 3, que impide a deudores alimentarios competir en elecciones a cargos públicos.

Sin embargo, hay un desacuerdo entre la oposición para echar abajo la reforma que desaparece el INSABI y deja sus funciones al IMSS-Bienestar. En ese punto, Acción Nacional busca mantener esa ley y el resto quiere echarla abajo.

Julen Rementería, líder del PAN en el Senado, explicó algunos argumentos jurídicos como que Morena y aliados no tenían el quórum para sesionar en una sede alterna, votos irregulares de Morena y sus aliados en la sesión del viernes, no había dictámenes de algunas temas, que no se desahogaron los temas en comisiones, firmas ilegales y otras supuestas violaciones que pondrán a consideración de la Corte.

Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado, acusó que Morena no cumplió el compromiso de que las reformas pasarían a comisiones para análisis y parlamento abierto.

"Tenemos todos los elementos para ir a las instancias judiciales y echar abajo, por procedimiento y contenido, esas reformas nocivas y regresivas para México", manifestó.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador priista, Manuel Añorve, detallaron que el bloque opositor ya procesa todas las acciones de inconstitucionalidad y tiene 30 días para hacerlo.

Para Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el proceso legislativo fue impecable, pero si la oposición "tumba" una de las leyes, deberá echar abajo todas éstas, ya que se avalaron con el mismo proceso legislativo.

"Por qué decir que unas sí fueron buenas en el procedimiento y otras no. En todo caso la impugnación, creo yo, debería ser sobre todo el paquete de aprobación", expuso.

