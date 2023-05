“Desde aquí te decimos que no estás sola Francia Márquez”: Claudia Sheinbaum

“Desde aquí te decimos que no estás sola Francia”, fueron las palabras de solidaridad y apoyo que dio Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, durante el Diálogo Mujeres de América por los Derechos y el Bienestar.

“Decirte desde aquí, de la Ciudad de México, que no estás sola, que estamos contigo en toda esta ofensiva que han hecho contra ti, eres un ejemplo en tu lucha, un ejemplo como mujer, y realmente están ocurriendo cambios muy importantes en Colombia con muchos protagonistas (hombres y mujeres) en este cambio, tú eres ejemplo de ese cambio”, expresó la titular del Ejecutivo local.

Es importante mencionar que en Colombia, a Francia Márquez diversos medios de comunicación, periodistas y columnistas la han reconocido no sólo por convertirse en la primera mujer vicepresidenta, sino también también por ser afrodescendiente.

¿Quién es Francia Márquez y por qué es discriminada?

Francia Márquez es una activista medioambiental, defensora de derechos humanos, feminista, abogada y política; en el 2022 tomó el cargó como vicepresidente de Colombia, y desde ese entonces ha sufrido de discriminación y ha sido señalada por los medios de comunicación de su país.

“Los ataques hacia mí no son sólo por lo que propongo, también son por lo que represento, me cuestionan por cómo me visto, siento, expreso, hablo, y por como me comporto en no ser una mujer bien puesta en su lugar. En el fondo cuando yo veo este foco de ataques y agresiones racistas, clasistas, lo que se está haciendo una profunda crítica a la interseccionalidad de raza, clase y género, que me atraviesa, pues que no esta presencia hace y deshace prácticas y discursos discriminatorios que son evidentes y que saltan a la cara y que exigen acción”.