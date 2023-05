Alejandra del Moral llama a votar de forma masiva en el Estado de México este domingo

A cuatro días de las votaciones y ante la conclusión de las campañas, la candidata de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, reforzó el llamado para que exista una participación masiva en las urnas y logren el triunfo contundente.

Indicó que este próximo domingo debe ser una gran fiesta cívica en la entidad y donde a mayor votación sus adversarios no podrán acusar de fraude.

“Cada uno de los que estamos del lado correcto de la historia tenemos la capacidad de salir y convencer, pero, sobre todo, de concretar los votos en las urnas, a mayor participación, la victoria será contundente, por lo que los adversarios no tendrán que acusar fraude electoral”, manifestó.

La originaria de Cuautitlán Izcalli destacó el papel que jugará la sociedad civil organizada en emitir su voto, dado que estos es lo fundamental para obtener el triunfo el 4 de junio.

Indicó que con la decisión que se tome se determinará su bienestar y paz social, por lo que invitó que los electores salgan a emitir su voto con conciencia social.

Destacó la importancia de la campaña ciudadana realizada durante estos 59 días, que, confió, que se reflejará en las urnas el 4 de junio, día clave para que la democracia se defienda entre todas y todos los mexiquenses.

“Todos cabemos en este maravilloso Estado de México, he caminado las calles, tocado puertas, entramos negocio a negocio, a los tianguis, a los centros de trabajo, me he reunido con todos los sectores de la sociedad para llevar las propuestas de campaña para que salgan a votar el 4 de junio”, aseveró.

Del Moral Vela enfatizó que la calle no miente, porque es donde pueden saber el sentir de la gente y saber cómo vamos, porque esta es la verdadera encuesta.

“Vamos a ganar contundentemente esta elección y el triunfo será de las y los mexiquenses, vamos a escribir de mi mano un nuevo capítulo en la historia del Estado de México, la historia de la jornada electoral, la historia de cómo venimos de menos a más”, aseveró.

Finalmente, expuso que, como mexiquenses, “tenemos el legado de cuidar por nuestras familias y escuchen bien, hay que cuidarlo, por eso vamos a derrotar la amenaza de destrucción que representa Morena, la historia del 2023 la vamos a escribir juntos y vamos a pasar a la historia y ustedes serán los héroes que detuvieron la masa destructiva de Morena”, concluyó.