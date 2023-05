AMLO reconoce que Alejandro Encinas sí pudo ser espiado: "Pero no sabemos quién fue"

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pudo haber sido víctima de espionaje, aunque no se sabe qué grupo o persona habría cometido este acto, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

El mandatario dijo que habló con el funcionario sobre una entrevista que tuvo con el New York Times en la que se le cuestionó sobre la posibilidad de que sus comunicaciones hayan sido interferidas por medio del software Pegasus o alguno similar, a lo cual Encinas dijo que había sospechas sobre esto.

Descartó que el presunto espionaje se realizara por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), quien tiene la licencia del programa israelí que permite este seguimiento.

Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo le pidió que no se preocupara, debido a que su gobierno no había espionaje en contra de ninguna persona del gobierno o de la población.

"No hay que darle importancia a eso", dijo.

El presidente de México aseguró que esta práctica se llevaba a cabo en los gobiernos pasados, pero que su administración dejó de llevarla a cabo debido a su respeto por las garantías humanas. Recordó además que él mismo fue una de las víctimas de este tipo de actividad.

"Nosotros no espiamos, no somos iguales y no torturamos", dijo.

Con información de Noemí Gutiérrez.