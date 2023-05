AMLO revela nueva versión de la tragedia migrante en Ciudad Juárez: "Quien tenía la llave no abrió"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno permitió que los migrantes que resultaron lesionados en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración fueran atendidos con la mayor efectividad, lo cual ha logrado que la mayoría de ellos se recupere.

"En este gobierno no ha habido masacres, no se tortura a nadie, no se violan derechos humanos desde el Estado".

En el lugar murieron 40 migrantes. FOTO: Cuartoscuro.

Quien tenía la llave habría estado en el lugar

Semanas antes, el mandatario informó que el funcionario que tenía este instrumento para abrir la puerta no se encontraba en el sitio, lo cual contrasta con la versión que se dio a conocer durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

"Quien tenía la llave no abrió, pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió lamentablemente", dijo sobre la forma en la que se propagó el fuego en este punto.

Ya hay detenidos por el caso en Ciudad Juárez

El mandatario aseguró que se actuó de manera inédita en el país, pues además de brindar la mejor atención médica para las víctimas, también se investigó de manera inmediata y se ha logrado detener a entre ocho y nueve personas por su presunta responsabilidad en estos hechos.

Uno de ellos es Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, quien fue vinculado a proceso y enfrenta la pesquisa en libertad.

El presidente de la República Mexicana dijo que los medios de comunicación guardaron silencio sobre los abusos en contra de los derechos humanos durante años, pero que ahora que sus grupos editoriales están enfrentados políticamente con él, lo acusan de ser el único responsable de ellos.

"Señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra. Nosotros actuamos por convicción y con humanismo".

Aseguró que se respetan los derechos humanos en México. FOTO: Presidencia.

Pidió a la Fiscalía su ayuda para evitar impunidad

Añadió que la Fiscalía General de la República lleva el caso de manera transparente y con la solicitud del Poder Ejecutivo de que actúe con apego a la legalidad a fin de que no haya impunidad.

"No somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país".

Recordó el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública que fue declarado culpable en Estados Unidos por varios delitos. Sobre estos dos casos aseguró que tuvieron su génesis debido a que las autoridades estaban coludidas con el crimen organizado.

"Había una especie de narcoestado. Eso ya no sucede", dijo.

Aseguró que en su administración no hay impunidad, no se protege a nadie que haya cometido algún delito.

AMLO: la CIDH actúa de manera tendenciosa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actúa de manera tendenciosa, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Descartó que México tenga que salir del pacto de San José debido a este panorama.

“Voy aprovechar para decirte algo de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no actúa con profesionalismo”, aseveró en la conferencia de prensa matutina.

Incluso, recordó que Emilio Álvarez Icaza, ahora senador del grupo plural y quien fue secretario ejecutivo de la CIDH, cuando encabezó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el 2006 recomendó que se desalojara el plantón que tenía su movimiento en protesta porque le robaron la presidencia.

López Obrador defendió la investigación que realiza su gobierno para esclarecer el caso Ayotzinapa - -se autorizó la participación del grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) de la CIDH-, “toda la verdad, es nuestra responsabilidad, pero no somos iguales”. Dijo que se cumple en el caso de Rosendo Radilla, lo cual informará el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Sigue leyendo:

AMLO considera que la SCJN podría ser la “gran alcahueta del bloque conservador”

Alistan regreso a la Categoría 1 en seguridad aérea