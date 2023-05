Fallece Herminia Valverde, madre buscadora de Iztapalapa: habría enfermado tras la desaparición de su hija

El pasado domingo perdió la vida Herminia Valverde, una de las madres buscadoras del colectivo Hasta Encontrarles. La mujer buscaba a su hija Vanessa Valverde, quien desapareció en Iztapalapa, Ciudad de México, en 2018. Aparentemente, la mujer murió víctima del cáncer que padecía desde hace más de tres años y, hasta el momento de su deceso, no tenía pistas sobre el paradero de su hija.

Según explicó el colectivo, Herminia Valverde había pedido apoyo económico a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), esto para que pudiera acceder a los tratamientos que necesitaba para sobrellevar su complicada enfermedad. De igual manera, Hasta Encontrarles detalló que el cáncer había dificultado la búsqueda de su hija desaparecida.

El colectivo lamentó la muerte de la madre buscadora. Foto: captura de pantalla.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el colectivo, la madre buscadora no recibió ayuda económica por parte de la CEAV, motivo por el cual Herminia Valverde había protestado en reiteradas ocasiones, no obstante, pese a sus esfuerzos, las demandas no fueron atendidas por la dependencia. Esto aunque la recomendación 02-2020 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) determinó que la Comisión debía entregar una indemnización por omisiones en el caso de su hija, la cual nunca fue entregada.

Buscaba a su hija Vanessa Valverde

Mariela Vanessa Díaz Valverde fue reportada como desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018. Familiares de la joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, comentaron que ella salió de su casa en Iztapalapa para dirigirse al plantel educativo, pero ya no volvió y sus seres queridos perdieron todo tipo de comunicación con ella.

Vanessa Valverde desapareció en 2018 cuando salió de su casa para irse a la escuela. Foto: especial.

Compañeros de clase de la joven detallaron que Mariela era reservada, muy callada y que era una persona dedicada a sus tareas. Sus familiares también revelaron que tenían problemas económicos, pero aclararon que no a un grado grave que impidiera la convivencia en su hogar.

Al momento de su desaparición, Vanessa trabajaba en una tienda de conveniencia y no tenía novio, ni tampoco un motivo para huir de su casa, donde vive con su mamá y hermanas, ya que sus padres están separados, pero de vez en cuando su papá la visitaba.