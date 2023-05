Volcán Popocatépetl: activan Plan DNIII en Puebla por el semáforo Amarillo Fase 3

Ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, en colaboración con el General Vinicio Perea Alcaraz, coordinador estatal de Guardia Nacional en la entidad, dio a conocer que se activó el Plan DN-III-E, en fase de prevención. De acuerdo con las autoridades, se han puesto a disposición 6 vehículos para trasladar a 300 personas y 8 Camionetas Pick-Up con capacidad de 100 personas más en caso de ser necesario; además se hace labor social para exhortar a la ciudadanía llevar a cabo las medidas necesarias.

Durante la conferencia de prensa, ofrecida la tarde de este domingo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes reiteró que los cambios en el semáforo volcánico se realizan como medida preventiva ante la caída de ceniza y no por una erupción del coloso. De igual manera, el mandatario estatal aseveró que ya se analiza emitir un decreto para incluir medidas de cuidado de la salud, tales como: uso obligatorio de cubrebocas, evitar uso de terrazas en restaurantes y realizar recorridos en rutas de evacuación.

En su participación, Sergio Salomón Céspedes reiteró que el estado de Puebla se mantiene en un estado de alerta, más no de alarma, por lo que aseguró que la presencia del ejército es un ejercicio de prevención que no requiere la evacuación de la población. Además, las autoridades advirtieron que en el estado de Puebla se podría implementar el programa Hoy No Circula para combatir la calidad del aire generada con la caída de ceniza del Popocatépetl.

Activan clases a distancia en Puebla

Las autoridades de Protección Civil informaron, la tarde de este domingo, que debido a la actividad del Popocatépetl se han adoptado medidas extraordinarias para la población local como el regreso de las clases a distancia para evitar que los niños se expongan a las cenizas. La Secretaría de Educación en Puebla confirmó que en 24 municipios ubicados en zonas de emergencia del volcán se impartirán clases a distancia.

Acteopan

Atlixco

Atzitzihuacán

Calpan

Chiautzingo

Cohuecan

Domingo Arenas

Huaquechula

Huejotzingo

Nealtican

San Diego la Mesa Tochimiltzingo

San Felipe Tepemaxalco

San Gregorio Atzompa

San Jerónimo Tecuanipan

San Nicolás de los Ranchos

Santa Isabel Cholula

Teopantlán

Tepeojuma

Tepexco

Tianguismanalco

Tilapa

Tlapanalá

Tochimilco

Juan C. Bonilla

