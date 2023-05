VIDEO: amagan con pistola a una mujer y le roban su auto de lujo en La Mancha III

La percepción de inseguridad de algunas personas en determinados lugares es una constante en algunos municipios del Estado de México, tal es el caso de Naucalpan, un lugar en donde recientemente se han presentado algunos hechos delictivos que van desde asaltos a mano armada, hasta intentos de secuestro que han generado terror en sus habitantes, quienes ya han alcanzado el hartazgo ante tales eventos.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Fue así como se dio a conocer un nuevo video de un robo en dicha demarcación, específicamente en la colonia La Mancha III, ubicad a 15 minutos de La Mancha I, donde ocurrió el intento de secuestro y abuso se una joven en marzo pasado que culminó con la detención de Juan Manuel "N", el presunto agresor quien se entregó a las autoridades luego de que se le diera difusión al caso, en el que la joven resultó con algunas heridas derivadas del ataque.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida La Magdalena el pasado viernes 28 de abril aproximadamente a las 20:00 horas cuando una mujer y su hija de 12 años de edad se encontraban en su auto, un Audi color blanco con placas 491-ZXR cuando dos sujetos las hicieron bajarse de él para robarlo a punta de pistola, enfrente de usuarios del transporte público, negocios y transeúntes.

En entrevista con N+, la víctima del robo refirió que no es la primera vez que le roban un auto: "Ya nos ha pasado varias veces que nos roban los vehículos. Estaba esperando a mi hija, llegaron dos tipos y me quisieron abrir la puerta del vehículo, pero yo la tenía cerrada, entonces me empiezan a golpear con la pistola, apuntándome y diciéndome con sarta de groserías que me bajara sino me iban a aventar un balazo, pues tuve que acceder en ese momento porque llevaba a mi hija".

Los ladrones intentaron huir, pero se tardaron debido al tráfico. | FOTO: Twitter @i_alaniis

Asimismo, refirió que tal como se ve en el audiovisual, a la adolescente le apuntaron con el arma de fuego para que les diera su celular y que además, en esa misma semana se suscitó otro robo en esa misma zona, sólo que el video no fue proporcionado por las víctimas, lo que ha generado mayor inseguridad entre las personas que habitan o circulan por La Mancha III.

Vecinos reportan aumento de hechos delictivos

El video del robo generó una serie de interrogantes entre internautas, quienes reprobaron la indiferencia de los presentes, quienes únicamente observan lo que sucede, una muestra de lo cotidiano que se ha vuelto para ellos este tipo de situaciones. Por otro lado, se cuestionaron el porqué un auto de lujo circula por esa zona, sin importar que pueda ocurrir un robo de este tipo.

Vecinos de Naucalpan implementaron "guardias blancas". | FOTO: FB Edmundo Padilla

Ante lo ocurrido, vecinos de la zona se han organizado para implementar las "guardias blancas" que consisten en rondines nocturnos para vigilar el lugar y evitar asaltos, robos o secuestros, asimismo, acompañan a las mujeres y estudiantes durante su camino para evitar que sean víctimas de algún hecho delictivo. Se autodenominaron "guardias blancas" debido a que únicamente se arman con palos y piedras, pues refieren que no buscan fomentar la violencia, de igual forma, trabajan en conjunto con las autoridades.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: el momento exacto en que un "vengador" mata a balazos a un asaltante en Naucalpan

VIDEO: a plena luz del día y a punta de pistola dos sujetos asaltan a una mujer en Naucalpan