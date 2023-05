Un juez le da la razón al periodista Ramón Reyna y sanciona a la policía que lo apedreó

Mérida, Yucatán, 2 de mayo de 2023.- Un Juez Federal halló culpable a una mujer policía del municipio de Kinchil por los delitos de abuso de autoridad agravada y por limitar la libertad de expresión del periodista Ramón Reyna, a quien agredió a pedradas en mayo del 2022.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) acompañó al comunicador en este proceso legal y solicitó al Juez que dicha mujer, quien pertenece a la Policía Municipal, sea sancionada con dos años y tres meses de cárcel. Además, se exigió una disculpa pública, la reparación del daño a la víctima y el pago de la multa correspondiente.

La dependencia informó en un comunicado que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Mirian “N”

Créditos: Especial

Cabe mencionar que la policía aceptó su responsabilidad en esta agresión en un juicio abreviado, con tal de disminuir la sanción en su contra. En otra audiencia posterior, el juzgador determinará en qué consistirá la condena.

Como informamos en El Heraldo de México, el 18 de mayo del año pasado, Ramón Reyna, periodista del medio de comunicación el Sol del Poniente, se trasladó al municipio de Kinchil para dar cobertura a un siniestro vial en el que estuvo involucrado el alcalde Valentín Pech Dzib.

Debido a que los agentes de la Policía Municipal trasladaron el vehículo particular de dicho funcionario a las instalaciones del Palacio Municipal, el reportero acudió a dicho lugar para continuar con su trabajo periodístico, pero fue recibido a pedradas por la uniformada. La agresión fue captada en video y éste fue presentado como prueba en el juicio.

Tras la sentencia del juez, el comunicador declaró que decidió llegar a las últimas instancias para sentar un precedente y para que los policías municipales lo piensen dos veces antes de querer agredir a un periodista.

Las agresiones ocurrieron en mayo de 2022 cuando el periodista que fue víctima de la policía municipal

Créditos: Especial

“Si eso le hacen a nosotros los reporteros, ¿qué no harán con los ciudadanos que no siempre tienen cómo alzar la voz? Al menos yo, como periodista, tengo que lograr que el día de mañana no haya policías que traten de menoscabar nuestra libertad de expresión”, sostuvo.

Reconoció que a casi un año de lo ocurrido, fue un proceso jurídico cansado y desgastante, incluso en lo económico, pero el objetivo es que los agentes policiacos dejen de sobajar a los reporteros de Yucatán.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el informe “Voces contra la indiferencia”, de la asociación Article 19, durante el 2022 se registraron 50 ataques contra la prensa yucateca, colocando al estado como el segundo con mayor número de casos en México.

