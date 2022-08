Yucatán: policía de Tixkokob golpeó a joven hasta fracturarle la mandíbula

Un joven albañil de 25 años de nombre Alexis Polanco Míam sufrió un accidente en motocicleta al derrapar en la carretera que comunica a la comisaría de Nolo. A los pocos minutos, llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal de Tixkokob, quienes lo detuvieron sin razón alguna, aseguraron su vehículo y lo golpearon salvajemente hasta fracturarle su mandíbula, su pómulo y un dedo.

El joven “se barrió” en la carretera y sólo presentó raspones en su cuerpo, por lo que pidió a los agentes que lo llevaran a su domicilio. Sin embargo, los policías se negaron, lo detuvieron arbitrariamente y le exigieron a su familia una cantidad de 4 mil pesos para que le devolvieran su motocicleta.

Cuando su madre, Rosa María Miam, se enteró del accidente y de que su hijo estaba arrestado, fue a visitarlo a la cárcel pública de Tixkokob. Le llamó la atención que estaba únicamente con ropa interior en la celda y aparentemente se encontraba bien de salud. Fue entonces que le dijo al comandante en turno que no tenía dinero para liberarlo, por lo que regresaría más tarde por él.

“Pero luego la policía vino a mi casa a pedirme que vaya por Alexis porque estaba muy alterado y al llegar me di cuenta que estaba súper golpeado. Le pregunté al comandante qué le habían hecho y sólo me dijo que no sabían lo que ocurrió, que quizás él mismo se aporreó en las rejas de la celda”, relató la mujer.