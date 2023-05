"No la dejen morir": buscan a Maruati de 14 años, es la segunda joven desaparecida en SLP en los últimos días

En hechos separados, en los últimos días dos adolescentes de 14 años desaparecieron y una de ellas apareció asesinada en una barranca de la región Media, mientras que la otra desapareció en el Centro Histórico de la capital potosina, por lo que familiares y amigos protestan frente a la Fiscalía General de San Luis Potosí para exigir su localización.

El pasado 28 de abril, Dulce Marina Moreno López de 14 años de edad desapareció en la localidad de Rancho Nuevo, en el municipio de Ciudad del Maíz y dos días después apareció sin vida en una barranca de unos 50 metros; de manera extraoficial se sabe que la principal línea de investigación apunta a que en su entorno familiar fue violentada sexualmente, asesinada y luego abandonado su cadáver.

Un día antes, el 27 de abril, Maruati Martínez Madrid, también de 14 años, salió del puesto ambulante de su mamá en la plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de la capital de San Luis Potosí y se encaminó a la Escuela Secundaria "Álvaro Obregón" turno vespertino, en la avenida Juárez, en las inmediaciones del Jardín Colón a donde finalmente no llegó, según le informaron en el plantel por la noche cuando fue por ella a su mamá Margarita Madrid.

La afligida madre reveló que existe un vídeo de una cámara de seguridad de una tienda sobre la avenida Ignacio Zaragoza donde Maruati y un compañero de clases fueron grabados, el cual ya puso a disposición del Ministerio Público.

La mañana de este martes, familiares, amigos y compañeros comerciantes ambulantes protestaron frente a la Fiscalía General potosina para exigir la aparición de Maruati; los manifestantes bloquearon el Eje Vial "Ponciano Arriaga" para urgir a una reunión con el fiscal José Luis Ruíz Contreras.

Margarita Madrid reprobó las actitudes de Alicia Lara, de Alerta Amber, quien le dice que no se preocupe, pero ni siquiera la han comenzado a buscar y denunció que no han revisado nada ni sus redes sociales y no hay coordinación de las autoridades para buscar a la menor de 14 años.

