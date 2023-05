¿Podría haber un Macrosismo en la CDMX? Esto contestaron los expertos

En conferencia de prensa este jueves, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y expertos en sismología de la Red ECOs, descartaron que exista la posibilidad de que haya un "macrosismo" con epicentro en la capital del país.

"Los epicentros de los microsismos son en la Ciudad y hasta ahora lo que nos han dicho es, la historia de los microsismos nos muestran que no son de gran magnitud, pero por eso mismo se está instrumentando y buscando mayor información y generar todos los protocolos por si llegara a tenerse más información, pero hasta ahora la historia nos ha dicho que no han sido de gran magnitud", explicó la titular del Ejecutivo local.

Claudia Sheinbaum hizo una precisión en el rechazo de esta posibilidad: "En la ciencia es difícil decir sí o no, sino más bien, particularmente en lo que tiene que ver con sismología son probabilidades. Entonces la contestación científica no es sí o no, sino decir, es muy poco probable que pueda ocurrir".

Según la historia de los sismos en la CDMX es poco probable que hay un macrosismo. Foto: Especial.

¿Se pueden predecir los sismos?

Entre los expertos presentes en la conferencia destacó la asistencia de Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX; Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN); el Ing. Juan Manuel Espinosa Aranda, director General del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (Cires); el Ing. Gilberto Castelán Pescina, director de Instrumentación y Cómputo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), y el Dr. Jorge Aguirre González, investigador de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería (IIUNAM).

Éstos, hablaron sobre los microsismos registrados en la capital y los trabajos que se han hecho durante la administración de Sheinbaum Pardo para la compra de materiales de detección y prevención sismológica para evitar tragedias como las de 1985 y 2017.

Asimismo, reiteraron que los sismos y los microsismos no se pueden predecir, por lo que afirmaron que cualquier institución o sitio que lo haga no tiene validez científica. Por su parte, Claudia Sheinbaum subrayó que los microsismos no ocurren por la explotación acuífera en la ciudad o la construcción de grandes obras, sino por cuestiones geológicas.

Claudia Sheinbaum resaltó la inversión de más de 40 millones de pesos en coordinación con la Red ECOs para investigar el fenómeno de los microsismos y para la instalación de estaciones de monitoreo sísmico, con el objetivo de medir con mayor precisión las magnitudes y origen de estos movimientos telúricos.

"Desde 2019 que se vivió el primer microsismo en nuestro gobierno, no hemos dejado de trabajar en esta Red de científicos que nos permita conocer con mayor detalle que es lo que esta sucediendo", apuntó Claudia Sheinbaum.

La Red ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad es un órgano colegiado de carácter técnico, de consulta, opinión, asesoría y análisis que se ha involucrado en el estudio de los microsismos. Y en ese sentido, la titular del Ejecutivo local reiteró que el interés de su gobierno consiste en que además de "trabajar mucho" con estos expertos, también tienen el fin de promover la información y prevención en la ciudadanía.

