Premios, cambio de tarjeta y uso de puntos, la nueva modalidad de fraudes a domicilio

La entrega de un premio, la reposición de una tarjeta bancaria o el intercambio de puntos, son una nueva modalidad de fraude a domicilio en que se ven involucrados los bancos y que va en aumento, reconoció Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Cabe mencionar, que tan solo hoy, a través de Twitter, una usuaria hace saber a Ricardo Salinas Pliego, sobre el fraude al que fue objeto su mamá en su casa a dos días de haber asistido a Banco Azteca a reinstalar la banca móvil y en donde refiere que se percató que la gerente de dicha sucursal mostro “demasiado interés” por los datos de su madre.

Refiere que al parecer existe un manejo inadecuado de los datos de los clientes del banco por parte de los trabajadores, pues a los dos días de hacer dicha operación en la sucursal se presentaron en la casa de su mamá unas personas con el nombre completo y datos de la señora ofreciéndole un regalo, el cual fue entregado pidiendo como requisito una foto de ésta, para minutos después registrarse movimientos en la cuenta.

Por lo que la quejosa sugiere que la banca móvil de su mamá pudo haber sido instalada en otro celular también, lo que dio píe al fraude.

El supuesto cambio de la tarjeta

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco de Azteca, contesta a esta usuaria diciéndole que lamentaba lo ocurrido y aclarándole que si su mamá entrego sus datos personales pro su voluntad no hay mucho que pueda hacerse. Además de informarle que tienen una campaña nacional para que la gente no caiga en esa estafa.

“De hecho, cuando abre la app del banco aparece una animación donde dice NOSOTROS NO VAMOS A TU DOMICILIO A REGALARTE NADA, desgraciadamente YO no puedo hacer el papel de las autoridades y perseguir a los delincuentes que se dedican a aprovecharse de gente como su mamá”, manifestó el directivo a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto, Óscar Rosado, presidente de la Condusef, dijo que este tipo de fraudes las víctimas son principalmente mujeres al tratarse del regalo de electrodomésticos, como licuadoras y planchas.

El funcionario comentó que otra forma de fraude es el supuesto cambio de la tarjeta por una nueva, ya sea por el próximo vencimiento, porque está reportado, entre otros.

Detalló que el modus operandi es: llegan a la casa de la víctima un número de personas bien vestidas, incluyendo una mujer para genera más confianza, y se hacen pasar por representantes de un banco e informan que vienen a cambiar la tarjeta.

Los estafadores piden ingresar la tarjeta para hacer uso de los puntos

Créditos: Especial

El cambio de los puntos

Efectivamente hacen el cambio de tarjeta, pues le dan una nueva a la víctima y se quedan con la vieja, que, si bien la rompen delante del dueño del plástico, el fraude está en el chip, pues se quedan con este, que como tiene la información del tarjetahabiente, es mediante este que se hace el fraude.

De ahí, que el presidente de la Condusef hace un llamado a los tarjetahabientes a no caer en este tipo de fraudes, no aceptar el cambio de ningún plástico en su domicilio y que en caso de presentarse una situación así, llamar antes a la institución para verificar si es cierto o no.

Una modalidad más es el cambio de los puntos de recompensa que se generan al usarse una tarjeta, en donde supuestamente habla una persona por parte del banco informando que tiene cierto número de puntos y que es necesario que haga ya uso de ellos para no perderlos.

Este seudo empleado del banco da a elegir una serie de productos con el costo equivalente a los puntos, al ser elegidos por el tarjetahabiente, el defraudador tiene la dirección y datos de la tarjeta que solo confirma con el cliente sin pedir ningún dato más.

Se coordina una fecha de entrega y ese día se presentan dos personas seudo trabajadores del banco con los productos y para entregarlos piden ingresar la tarjeta para hacer uso de los puntos, pero en realidad se hace el cargo del costo de dichos objetos a la tarjeta.

