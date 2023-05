México y EU buscan abrir más vías legales para ayudar a los migrantes

Luis Miranda, subsecretario adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, habló sobre el llamado que hizo el embajador Ken Salazar para que el congreso americano estudie y legisle sobre el tema migratorio. Explicó que lo que han buscado hacer en la dependencia es trabajar por el respeto y la dignidad de las personas, pero buscando vías legales para la migración y evitar que las personas pongan en riesgo su vida y se pongan en manos de coyotes o del narcotráfico.

En entrevista con Mario Maldonado, para El Heraldo Media Group, el funcionario estadounidense dijo que han liberado más visas de trabajo para los migrantes y también de refugiados, pero que no en todos los casos son elegibles y no todos los casos que se soliciten, va a funcionar. Recordó que es muy importante que la gente no se deje engañar por los contrabandistas y por los grupos delincuenciales.

"México ha sido un gran socio. México tomó la decisión de recibir migrantes deportados de diferentes países y eso ayuda para establecer algo de orden. Si la gente recooce que se respetan los procesos legales y que funcionan, a partir de ahí comienzan a seguir los procesos por la vía legal", explicó.

Dijo que uno de los grande objetivos es hacer que los procesos migratorios sean humanos, tengan vías correctas y que no sólo se trata de cerrar las vías irregulares, sino de generar nuevas vías legales para cuidar a los migrantes.

Luis Miranda reiteró que "no se trata sólo de cerrar las vías irregulares, sino de abrir más vías legales, para garantizar la seguridad de quienes buscan salir de su país".

Lamentó que hay diferentes causas que incrementan la crisis migratoria en la región, por ejemplo:

1.- La corrupción

2.- El tema económico

3.- La situación política en muchos países

4.- Con las redes sociales ha sido más fácil que el crimen organizado reclute gente

"Es contra lo que luchamos. Es necesario intentar poner información correcta, para que las personas hagan lo mejor para ellas y no pongan en riesgo su vida"

Por último, dijo que se está insistiendo mucho con el gobierno estadounidense, para legislar en beneficio de los migrantes, porque es necesario conseguir más y mejores oportunidades de trabajo, pero por medio de la legislación y la vía legal.

