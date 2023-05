Renán Barrera implementa nuevo sistema de movilidad urbana en Mérida 

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, presentó el programa “En Bici”, que pondrá a disposición de las y los trabajadores del Municipio un esquema de renta de bicicletas para que se dirijan a sus centros laborales, realicen conexiones con el sistema de transporte urbano o se trasladen a un punto de la ciudad.

En la presentación que se realizó en el emblemático parque de La Alemán, el presidente municipal acompañado del gobernador del Estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, resaltaron que este programa que forma parte de la Declaración Mérida 2050

“Trabajando Juntos” será una alternativa de movilidad amable con el medio ambiente y mejorará la accesibilidad de la ciudad para todas y todos.

Vila Dosal señaló que Yucatán y Mérida avanzan hacia la modernidad Créditos: Especial

Barrera Concha destacó que la primera etapa de este programa consiste en la dotación de 300 bicicletas inteligentes geolocalizables ubicadas en 53 Bici Estaciones, que estarán distribuidas en toda la ciudad. Para la utilización de las mismas se deberá descargar la aplicación en la App Store y Google Play a través de un código QR, registrarse, seleccionar la unidad y abrir el candado para iniciar el viaje.

“Con esta visión desde el ayuntamiento, podemos subrayar que movilidad es llegar a donde quieras de la forma que quieras, como te sientas contento. Trabajadores, estudiantes, amas de casa y población en general, podrán transportarse en bicicleta, teniendo interconexiones con la red de transporte público en puntos estratégicos, con mucha más facilidad, rapidez y seguridad”, expresó.

Por su parte, Vila Dosal señaló que Yucatán y Mérida avanzan hacia la modernidad con la creación de ciudades sustentables y reducir el tráfico, como se ha hecho con el “Va y ven” y, próximamente, el Ie-Tram.

“Así es como se va a disminuir el tráfico, no haciendo más calles o más segundos pisos, terceros pisos y cuartos pisos; vayan a la ciudad que quieran en el mundo y esa no es la solución. El enfoque tiene que ser ciudades más amigables, no para los automóviles, sino para las personas: más peatones, más bicicletas, más transporte público y, de último, más automóviles”, aseveró.

Barrera Concha recordó que con "En Bici”, Mérida se convierte en una ciudad más amigable con el medio ambiente, más saludable y más conectada con los 83.8 kilómetros de ciclovías que el Ayuntamiento construyó de 2012 a 2023 en el Municipio, que representa una inversión de 56 millones 354 mil 249.56 pesos.

Por su parte, el director de Gobernación, Ignacio Gutiérrez Solís, añadió que las rutas del programa tendrán conexiones con puntos donde transitan las unidades de transporte público y servicios de traslado como Circuito Enlace y Circuito Aventura.

Acotó que los primeros 3 meses de uso de “En Bici” serán gratuitos, para que todas y todos prueben el servicio, posteriormente, se establecerá una tarifa económica y accesible para las y los usuarios.

Finalmente, al evento acudieron diputados federales, integrantes de los programas y asociaciones enfocadas a la movilidad urbana, representantes e investigadores académicos, presidentes de cámaras empresariales y regidores y funcionarios municipales.

