Discusión en Calzada Ignacio Zaragoza terminó en tragedia: chofer de combi murió tras ser agredido por otro conductor

Un conductor de transporte público fue asesinado, a tiros, tras discutir con otro automovilista sobre los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, esto a la altura de la Colonia Juan Escutia, en Iztapalapa. De acuerdo con primeros reportes, la víctima era conocida como "El Tocino" y fue asesinado luego de un pleito con otro conductor. Hasta ahora, las autoridades no han informado si hay personas detenidas por estos hechos violentos.

Testigos de los hechos señalaron que la persona asesinada era un hombre de unos 35 años de edad, quien tuvo un conflicto vial con otro conductor y fue atacado de manera directa cuando circulaba por carriles centrales rumbo a Ciudad de México. En la escena del crimen, las autoridades encontraron, al menos, seis casquillos percutidos en el pavimento, del lado de la puerta del chofer del transporte público.

La persona asesinada era un hombre de unos 35 años de edad. Foto: captura de pantalla

El cadáver del conductor fue reconocido por sus compañeros de la ruta 104, ramal San Vicente- metro Aeropuerto, quienes dieron a conocer que el hombre respondía al apodo de "El Tocino", pero no se reveló su nombre de pila. Tras el homicidio, el tramo de Zaragoza y la calle General Domingo Arellano, donde quedó la combi estacionada, quedó bajo custodia de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes realizaron las primeras indagatorias.

Cerca de las 22:00 horas peritos de la Fiscalía local arribaron a la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue y realizarle una autopsia. Los compañeros de ruta del fallecido no brindaron mayor información a medios de comunicación que arribaron a la zona. Las autoridades no han confirmado si hay personas detenidas por estos hechos, pero de forma extraoficial trasciende que no hay aprehendidos hasta ahora.

Cerca de las 22:00 horas peritos de la Fiscalía local arribaron a la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo. Foto: captura de pantalla

De igual manera, la noche de este miércoles, se presentó un fuerte accidente en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza. De acuerdo con primeros reportes, un taxi se estrelló contra un autobús del transporte público, en dirección al Oriente. Por este percance, una persona resultó lesionada.

