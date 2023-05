Claudia Sheinbaum descarta que Lorenzo Córdova sea buena opción para ser rector de la UNAM

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró, que el ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, no es la mejor opción para ocupar la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“No creo, desde mi muy particular punto de vista, que sea lo mejor para la Universidad Nacional”, comento.

No obstante, señaló que la decisión sobre el nuevo rector será trabajo de las autoridades de la institución; aunque hizo un llamado a tomar en cuenta la opinión de los universitarios.

“Ya que decida la Junta de Gobierno y que tome en cuenta la opinión verdadera de todos los universitarios”, dijo.

"No sabía que se andaba candidateando para rector de la Universidad Nacional" Créditos: Especial

Al ser cuestionada sobre su opinión respecto al exfuncionario, la mandataria capitalina indicó que Lorenzo Córdova fue parte de la compra del voto en 2012, por lo que no lo consideró una opción viable para dirigir la máxima casa de estudios en México.

“No sabía que se andaba candidateando para rector de la Universidad Nacional. Ustedes saben mi opinión de él al frente del Instituto Nacional Electoral. (…) El grave problema de él es que era representante del pueblo de México en realidad, para desarrollar elecciones imparciales; fue parte de la compra del voto del 2012 cuando no hubo realmente ninguna actitud por parte del INE de reconocimiento de eso, que fue un fraude electoral y su actitud en contra del gobierno y de la Cuarta Transformación”, señaló.

Sin embargo, hasta el momento, el ex consejero presidente del INE no ha emitido de manera formal su deseo de ser tomado en cuenta por la Junta de Gobierno para llegar a la rectoría de la UNAM, aunque no se descarta su participación en el proceso.

dhfm